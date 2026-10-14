川普稱美持續和烏克蘭分享情報 為俄羅斯柴油協議辯護

傳言美國要求烏克蘭停止攻擊俄羅斯煉油廠，並威脅將切斷情報共享，美國總統川普今天表示，華府正在協助烏克蘭並分享相關情報，美國正和俄、烏雙方努力，為戰爭劃下句點。川普還說，他和俄羅斯達成的柴油協議是為因應全球市場需求。

川普（Donald Trump）在白宮接受媒體聯訪被問及美國是否停止和烏克蘭分享情報時表示，美國正在幫助烏克蘭，正在分享相關情報，「我們希望這場戰爭結束」，正和烏克蘭、俄羅斯共同努力，設法讓俄烏戰爭劃下句點。

俄烏戰爭已持續超過4年半。川普表示，俄、烏雙方都希望結束這場戰爭，只是不知道該如何達成，「我們會讓他們達成目標」。

川普上週宣布，他與俄羅斯總統普丁（VladimirPutin）討論，雙方同意俄羅斯將立即向美國與全球市場供應超過30萬公噸的柴油。俄羅斯還將在11月再供應50萬公噸，並在「之後立即」追加100萬公噸。

川普今天表示，那項柴油協議不是為了釋出柴油給美國，而是釋出到全球市場，以因應全球需求。全球市場飽受高油價之苦，「當你摧毀了柴油煉油廠，那不是什麼好事」。

在川普宣布已與莫斯科達成柴油協議之際，「金融時報」（Financial Times）日前報導，美國加大對烏克蘭的施壓，要求烏方停止攻擊俄國煉油廠，並揚言切斷情報共享。

這項柴油協議引發美國共和黨、民主黨國會議員批評，似乎違反美國因俄羅斯入侵烏克蘭而對俄國能源進口所實施的限制。

外媒報導，自美國與以色列2月底對伊朗發動戰爭以來，柴油價格已飆漲逾60%。油價居高不下，也讓川普所屬的共和黨能否在11月3日期中選舉中維持國會微弱多數增添變數。

川普近期將柴油價格大漲歸咎於烏克蘭空襲俄羅斯煉油廠，並稱這項協議使油價下跌。然而，分析師認為，協議可能仍不足以讓柴油價格維持在低檔。