快訊

各國債台高築…IMF示警全球金融恐動盪 美中財政赤字估占GDP達8%

西半部空品不佳 吳德榮：北東水氣增 周五起秋老虎報到

聽新聞
0:00 / 0:00

川普稱美持續和烏克蘭分享情報 為俄羅斯柴油協議辯護

中央社／ 華盛頓13日專電

傳言美國要求烏克蘭停止攻擊俄羅斯煉油廠，並威脅將切斷情報共享，美國總統川普今天表示，華府正在協助烏克蘭並分享相關情報，美國正和俄、烏雙方努力，為戰爭劃下句點。川普還說，他和俄羅斯達成的柴油協議是為因應全球市場需求。

川普（Donald Trump）在白宮接受媒體聯訪被問及美國是否停止和烏克蘭分享情報時表示，美國正在幫助烏克蘭，正在分享相關情報，「我們希望這場戰爭結束」，正和烏克蘭、俄羅斯共同努力，設法讓俄烏戰爭劃下句點。

俄烏戰爭已持續超過4年半。川普表示，俄、烏雙方都希望結束這場戰爭，只是不知道該如何達成，「我們會讓他們達成目標」。

川普上週宣布，他與俄羅斯總統普丁（VladimirPutin）討論，雙方同意俄羅斯將立即向美國與全球市場供應超過30萬公噸的柴油。俄羅斯還將在11月再供應50萬公噸，並在「之後立即」追加100萬公噸。

川普今天表示，那項柴油協議不是為了釋出柴油給美國，而是釋出到全球市場，以因應全球需求。全球市場飽受高油價之苦，「當你摧毀了柴油煉油廠，那不是什麼好事」。

在川普宣布已與莫斯科達成柴油協議之際，「金融時報」（Financial Times）日前報導，美國加大對烏克蘭的施壓，要求烏方停止攻擊俄國煉油廠，並揚言切斷情報共享。

這項柴油協議引發美國共和黨、民主黨國會議員批評，似乎違反美國因俄羅斯入侵烏克蘭而對俄國能源進口所實施的限制。

外媒報導，自美國與以色列2月底對伊朗發動戰爭以來，柴油價格已飆漲逾60%。油價居高不下，也讓川普所屬的共和黨能否在11月3日期中選舉中維持國會微弱多數增添變數。

川普近期將柴油價格大漲歸咎於烏克蘭空襲俄羅斯煉油廠，並稱這項協議使油價下跌。然而，分析師認為，協議可能仍不足以讓柴油價格維持在低檔。

烏克蘭 俄羅斯 川普

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

美俄柴油協議引爭議 川普批評自家共和黨人

川普稱俄將對外供應柴油 俄估年底前月出口量上看350萬公噸

川普宣布「停火」後 俄國首度未攻擊烏克蘭能源目標

專家唱衰川普、普丁共識 美俄協議對油市杯水車薪

相關新聞

各國債台高築 IMF：全球金融恐動盪

金融時報報導，國際貨幣基金（ＩＭＦ）十三日警告，全球主要經濟體正面臨新冠疫情以來最嚴重的財政赤字問題，預估美國與中國大陸今年的財政赤字將達到或超過國內生產毛額（ＧＤＰ）的百分之八。各國政府債台高築，借款成本又持續攀升，ＩＭＦ呼籲各國緊急改善財政，否則恐引發更大規模的金融市場動盪。

美學者籲保台：台灣是美不沉航艦 攸關美國在東亞地位

美國外交事務季刊「治國方針與戰略」秋季號，就美國是否應出兵防衛台灣刊出意見對立的專文。華府智庫學者索博利克提出保台的戰略理由，直指棄台論者犯了二個大錯，一是低估北京拿下台灣的連鎖影響，二是高估美國失去台灣後仍能阻止中國大陸稱霸印太的能力。他警告，台灣失守恐引爆經濟、科技及戰略災難，促使日本、南韓發展核武。

美軍盼新極音速飛彈能劍指陸...專家吐槽：射程不夠腿太短

香港南華早報報導，美國海軍正積極發展低成本「黑鬍」極音速飛彈，飛行速度超過音速五倍，每枚造價僅卅八點五萬美元（約台幣一千兩百萬元），僅現有長程反艦飛彈八分之一。

「阻擋、削弱、擊潰」 北約罕見公開抗俄三階段戰法

俄羅斯持續以破壞、縱火、網攻與假訊息施壓歐洲國家之際，北約最高軍事指揮官、美國空軍上將格林克維奇十二日罕見公開北約機密戰爭計畫核心，揭露若俄軍攻擊北約成員國，北約將採取「阻擋、削弱、擊潰」三階段戰法。

涉策畫暗殺波蘭總理與防長 犯嫌公寓搜出土製爆裂物

檢方今天表示，一名遭控密謀暗殺波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）與國防部長科西尼亞克-卡梅什（Wladyslaw ...

共和黨期中選情告急 馬斯克豪砸2.76億美元救場

《聯合報數位版》即日起每周一至周五，推出「今日紐時頭條」，由資深編譯一早為讀者精選三篇《紐約時報》今日重點新聞，30秒事件摘要快速歸納重點，讓讀者輕鬆掌握全球脈動。 頭條一：共和黨期中選情告急 馬斯克豪砸2.76億美元救場 頭條二：北約罕見公開對俄作戰藍圖 三階段阻擋削弱擊潰 頭條三：印度選舉名冊逾1.3億人遭刪 首都爆大遊行

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。