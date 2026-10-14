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梵蒂岡：教宗良十四世切除右肺下葉 診斷為肺腺癌

中央社／ 羅馬13日專電

教宗良十四世今天入院完成肺部手術，梵蒂岡新聞網晚間公布，教宗切除右肺下葉，組織檢查結果為肺腺癌，歷時90分鐘的手術過程順利，沒有引起併發症，教宗已返回病房休息。

教宗醫療報告在今晚近10時公布，梵蒂岡官方新聞網指出，「教宗術前檢查懷疑為肺腺癌，隨後進行的組織學檢查證實了這一診斷。」

梵蒂岡新聞辦公室今晚約8時宣布，教宗良十四世今天進入傑梅利醫院（Policlinico Gemelli）做肺部手術，手術已按預期方法和時間順利完成，教宗已返回位於醫院十樓的病房，前教宗方濟各臨終前也曾在傑梅利醫院住院治療。

梵蒂岡晚間近10時再度公布醫療報告指出，今天下午教宗按計劃接受胸外科手術，為了使手術更加徹底，採用了胸腔鏡輔助技術切除了右肺下葉，即時組織檢查確診為肺腺癌，證實了術前檢查所懷疑的病症。

梵蒂岡新聞網指出，教宗待在手術房3小時，實際經歷手術的時間約為90分鐘，手術非常成功，教宗順利甦醒，沒有任何併發症，已返回病房休息。

義大利晚郵報（Corriere della Sera）報導，因為傑梅利醫院的教宗專屬病房正在翻修，教宗良十四世目前住在10樓病房，來自世界各地信徒都向教會或醫院傳遞對教宗的祈禱，期盼教宗早日康復。

梵蒂岡 良十四世 教宗

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