梵蒂岡：教宗良十四世肺部手術順利完成

梵蒂岡表示，羅馬天主教教宗良十四世（Pope Leo XIV）今天在羅馬一家醫院接受肺部結節切除手術，手術「順利完成」。

法新社報導，教宗良十四世今天早上進入醫院時，面帶微笑並揮手致意，幾個小時後，他接受手術移除肺部一個形狀如硬幣的增生物。

梵蒂岡發布簡短聲明表示：「手術順利完成，不僅符合預計的時間，也按照原定計畫進行。」

聲明指出，「教宗已返回他的病房」，並補充表示隨後將公布更多細節。梵蒂岡新聞辦公室表示，預期教宗的康復期約為一週。

教宗良十四世現年71歲，這是他自2025年5月8日成為天主教領袖以來，首次因動手術住院。昨天曾探視教宗的梵蒂岡官員表示，對於住院一事，教宗看起來相當放鬆。

教宗11日在進行三鐘經祈禱後，突然向聖伯多祿廣場（St. Peter's Square）群眾宣布，醫師在健康檢查時發現這個「處於非常早期」的結節。他說：「醫師認為進行干預是正確的做法。」