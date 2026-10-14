快訊

各國債台高築…IMF示警全球金融恐動盪 美中財政赤字估占GDP達8%

聽新聞
0:00 / 0:00

梵蒂岡：教宗良十四世肺部手術順利完成

中央社／ 羅馬13日綜合外電報導

梵蒂岡表示，羅馬天主教教宗良十四世（Pope Leo XIV）今天在羅馬一家醫院接受肺部結節切除手術，手術「順利完成」。

法新社報導，教宗良十四世今天早上進入醫院時，面帶微笑並揮手致意，幾個小時後，他接受手術移除肺部一個形狀如硬幣的增生物。

梵蒂岡發布簡短聲明表示：「手術順利完成，不僅符合預計的時間，也按照原定計畫進行。」

聲明指出，「教宗已返回他的病房」，並補充表示隨後將公布更多細節。梵蒂岡新聞辦公室表示，預期教宗的康復期約為一週。

教宗良十四世現年71歲，這是他自2025年5月8日成為天主教領袖以來，首次因動手術住院。昨天曾探視教宗的梵蒂岡官員表示，對於住院一事，教宗看起來相當放鬆。

教宗11日在進行三鐘經祈禱後，突然向聖伯多祿廣場（St. Peter's Square）群眾宣布，醫師在健康檢查時發現這個「處於非常早期」的結節。他說：「醫師認為進行干預是正確的做法。」

梵蒂岡 良十四世 教宗

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

肺被壓扁竟沒感覺！24歲女新鮮人求職健檢 揪出15公分畸胎瘤

醫療奉獻獎／開啟心血管急重症在地治療 吳榮州成功守住屏東人的「心」

跑馬拉松到一半親吻愛妻 24歲牧師下秒突倒地…心臟驟停送醫不治

都市傳說！英國男車禍醒來驚覺妻兒「從未存在」？疑闖平行時空

相關新聞

各國債台高築 IMF：全球金融恐動盪

金融時報報導，國際貨幣基金（ＩＭＦ）十三日警告，全球主要經濟體正面臨新冠疫情以來最嚴重的財政赤字問題，預估美國與中國大陸今年的財政赤字將達到或超過國內生產毛額（ＧＤＰ）的百分之八。各國政府債台高築，借款成本又持續攀升，ＩＭＦ呼籲各國緊急改善財政，否則恐引發更大規模的金融市場動盪。

美學者籲保台：台灣是美不沉航艦 攸關美國在東亞地位

美國外交事務季刊「治國方針與戰略」秋季號，就美國是否應出兵防衛台灣刊出意見對立的專文。華府智庫學者索博利克提出保台的戰略理由，直指棄台論者犯了二個大錯，一是低估北京拿下台灣的連鎖影響，二是高估美國失去台灣後仍能阻止中國大陸稱霸印太的能力。他警告，台灣失守恐引爆經濟、科技及戰略災難，促使日本、南韓發展核武。

美軍盼新極音速飛彈能劍指陸...專家吐槽：射程不夠腿太短

香港南華早報報導，美國海軍正積極發展低成本「黑鬍」極音速飛彈，飛行速度超過音速五倍，每枚造價僅卅八點五萬美元（約台幣一千兩百萬元），僅現有長程反艦飛彈八分之一。

「阻擋、削弱、擊潰」 北約罕見公開抗俄三階段戰法

俄羅斯持續以破壞、縱火、網攻與假訊息施壓歐洲國家之際，北約最高軍事指揮官、美國空軍上將格林克維奇十二日罕見公開北約機密戰爭計畫核心，揭露若俄軍攻擊北約成員國，北約將採取「阻擋、削弱、擊潰」三階段戰法。

IMF示警先進大國債台高築 恐釀金融動盪

IMF 13日警告，全球主要經濟體正面臨新冠疫情以來最嚴重的財政赤字問題，預估美國與中國大陸今年的財政赤字將達到、或超過國內生產毛額（GDP）的8%。儘管人工智慧（AI）投資熱潮支撐全球經濟成長，但各國政府債台高築，借款成本又持續攀升，IMF呼籲各國緊急改善財政，否則恐引發更大規模的金融市場動盪。

媒體業大集結 捍衛新聞版權

紐約時報（NYT）、法新社（AFP）以及經濟學人（The Economist）等40多家出版業者，加入出版商使用權標準聯盟，目標是要捍衛自身的新聞版權，避免人工智慧（AI）業者未經過授權，使用或者利用其內容獲利。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。