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各國債台高築…IMF示警全球金融恐動盪 美中財政赤字估占GDP達8%

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聲援抗議學生集會遍地開花 法國逾16萬人上街示威

中央社／ 巴黎13日綜合外電報導

數以萬計的民眾今天參加在法國各地舉行的集會，聲援正在抗議的高中生，使得這場運動的聲勢更加壯大。隨著總統馬克宏任期即將結束，這波抗議也對他構成重大挑戰。

法新社報導，根據法國內政部數據，約有16萬1500人參加集會，遠高於內政部公布的8日全國示威參與人數7萬1500人，增幅超過一倍。協助籌辦今天集會的工會則估計，全國參與人數達48萬人。

馬克宏（Emmanuel Macron）即將結束他第2任、法定最高任期。這些數字顯示，在法國約6個月後將選出他的繼任者之際，街頭反對政府的聲浪正不斷擴大。

本月17日，抗議生活成本飆漲的全國示威活動即將登場。工會與學生團體認為，這兩股抗議潮流將匯聚融合。

這波抗爭爆發之際，正值馬克宏的中間派政府在債務狀況惡化、引發債券市場不安的困境下，試圖推動國會通過削減開支的預算案。

儘管今天的示威活動大多和平進行，但巴黎兩場遊行中的其中一場，周邊地區卻爆發暴力衝突；根據內政部數據，共有4萬1500人參加遊行。

法新社記者目擊一些車輛遭人縱火，在蒙面青年試圖在道路上設置路障並丟擲物品時，警察發射催淚瓦斯。在里昂（Lyon）舉行的示威活動中，警方同樣發射了催淚瓦斯。

瑞典環保少女童貝里（Greta Thunberg）也參與巴黎郊區聖丹尼（Saint-Denis）的示威活動。她說，她來到這裡是因為「我們的未來正被剝奪」。

大學生在今天的示威活動中格外醒目，教師與工會領袖也一同參與。他們還獲得極左翼反對黨不屈法國（France Unbowed）的支持，不屈法國黨魁、總統熱門人選梅蘭雄（Jean-Luc Melenchon）被目擊現身巴黎示威人群中。

根據警方與法新社記者報導，數以千計的民眾也在南特（Nantes）、里昂、朗斯（Lens）、史特拉斯堡（Strasbourg）、土魯斯（Toulouse）、波爾多（Bordeaux）與馬賽（Marseille）等城市遊行。

16歲的埃梅琳（Emeline）在馬賽一所學校外說：「我們與處境更艱難的高中站在一起。我們需要真正的措施與適當的對話，而非鎮壓。」

17歲的妮娜（Nina）說：「我們來到這裡，是因為我們真的覺得政府沒有傾聽我們的聲音。」

這場學生運動是從上月爆發，法國高中的青少年封鎖許多學校的入口，以要求改善教學環境。

法國 學生 馬克宏

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