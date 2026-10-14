涉蒐集國防能力情報 俄羅斯拘捕日本記者

俄羅斯國際傳真社（Interfax）今天報導，俄羅斯聯邦安全局表示，已逮捕一名遭控蒐集俄羅斯國防能力情報的日本記者。

根據國際傳真社，聯邦安全局（Federal SecurityService）指出，這名任職於「北海道新聞」（Hokkaido Shimbun）的記者是在計劃離開俄羅斯前，在遠東的庫頁島（Sakhalin）地區遭到逮捕，隨後被移送到莫斯科羈押。

俄羅斯國營電視台播出的畫面顯示，一名男子躺在地板上，遭3名身穿黑色制服的蒙面男子戴上手銬。鏡頭外傳出的聲音告訴他，他涉嫌從事間諜行為。

根據塔斯社（TASS）與俄羅斯新聞社（RIANovosti），俄羅斯聯邦安全局表示，已對「這名日本籍人士立案偵辦刑事案件」，並已將他關押候審。他涉及的罪名最高可處以20年有期徒刑。

電視畫面還顯示，他在兩名聯邦安全局人員陪同下登上飛機，隨後出現在莫斯科法院受審時被關在鐵籠裡，法院批准將他羈押近兩個月。

法新社與路透社報導，近年來，俄羅斯逮捕了多名其稱為「不友善」國家的公民，指控他們替西方情報機關工作。俄羅斯視日本為「不友善」國家，因為日本與西方國家一同就俄烏戰爭制裁莫斯科。日本駐莫斯科大使館在非辦公時間未接聽電話。

俄羅斯與日本從未簽署正式的第二次世界大戰和平條約，主要障礙在於千島群島（Kuril Islands）仍未解決的領土爭議。千島群島在日本稱為北方領土（Northern Territories）。

今年8月，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）訪問其中一座爭議島嶼，引發日本強烈不滿。東京當局表示，將持續對俄羅斯實施制裁並支援烏克蘭。

外國記者在俄羅斯遭逮捕的最著名案件之一，是「華爾街日報」記者格什科維奇（Evan Gershkovich）於2023年遭拘留事件。他遭俄羅斯法院判定犯下間諜罪，判處16年有期徒刑，隨後於2024年8月的東西方換囚行動中獲釋。