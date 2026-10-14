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發展分歧 IMF：全球經濟朝向K型分布

聯合報／ 國際中心／綜合報導
國際貨幣基金（IMF）昨發布報告指出，受AI發展與荷莫茲海峽衝突影響，全球經濟逐漸往「K型」發展。IMF與世界銀行年會正在曼谷舉行，圖為一名出席年會的人士。路透
國際貨幣基金（IMF）昨發布報告指出，受AI發展與荷莫茲海峽衝突影響，全球經濟逐漸往「K型」發展。IMF與世界銀行年會正在曼谷舉行，圖為一名出席年會的人士。路透

國際貨幣基金（ＩＭＦ）昨天表示，在人工智慧（ＡＩ）熱潮與荷莫茲海峽衝突等兩大情勢的影響下，全球經濟漸成「Ｋ型」分布，不同群體的表現朝相反方向發展，而非整體一起上升或下降；其中蒸蒸日上者包括台灣、南韓及印度等，日益落後者包含中東及拉丁美洲國家。不過，ＩＭＦ也示警，全球金融體系面臨的風險升高，其中包括ＡＩ投資前景轉弱可能引發的市場修正，以及可能造成嚴重後果的網路攻擊。

ＩＭＦ昨天發布最新版世界經濟展望報告（ＷＥＯ），卅二個經濟體貢獻今年全球成長的百分之九十五，少於四月報告的五十四個，顯示成長更為集中，約百分之四十七經濟體的經濟成長預測值被下修。

ＩＭＦ預估，今年全球整體通膨率將升至百分之四點七，明年回落至百分之四點一。暫時性通膨升溫主要來自能源及食品價格上漲，較四月預測累計上修○點七個百分點。

報告警告，能源供應受阻可能使能源及食品價格維持高檔，推升通膨預期並拖累經濟成長。若中東衝突長期僵持或升級，能源基礎設施遭破壞、網路攻擊及極端天氣等因素，也可能加劇衝擊。

此外，ＩＭＦ也發布「全球金融穩定報告」，提到近期ＡＩ產業蓬勃發展，帶動半導體製造及資料中心建置熱潮。儘管中東戰爭等地緣政治壓力持續，這波熱潮仍為全球經濟成長注入動能。但ＡＩ投資及獲利能力若轉弱或難以持續，可能引發市場修正。

ＩＭＦ表示，ＡＩ日益成為全球經濟活力的來源，但同時也帶來前所未有的風險。報告指出，「嚴重的網路安全事件可能動搖市場信心，並干擾金融市場關鍵基礎設施及其運作。」而隨著ＡＩ能力持續提升，成功攻擊關鍵金融機構或市場基礎設施的風險正日益升高。

報告提到，全球金融體系面臨的另一項風險是債券殖利率大幅攀升。由於主權債券市場具有基礎性的重要地位，殖利率上升可能引發嚴重衝擊。尤其能源價格若進一步上漲，可能再度推升通膨，迫使各國收緊貨幣政策，債券市場因此容易受到衝擊。

IMF 全球經濟 荷莫茲海峽

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