聽新聞
0:00 / 0:00
IMF示警先進大國債台高築 恐釀金融動盪
IMF 13日警告，全球主要經濟體正面臨新冠疫情以來最嚴重的財政赤字問題，預估美國與中國大陸今年的財政赤字將達到、或超過國內生產毛額（GDP）的8%。儘管人工智慧（AI）投資熱潮支撐全球經濟成長，但各國政府債台高築，借款成本又持續攀升，IMF呼籲各國緊急改善財政，否則恐引發更大規模的金融市場動盪。
IMF在最新發布的世界經濟展望報告中預測，先進經濟體2026年的淨借款占GDP比重將達5.2%，攀2021年新冠疫情封鎖期間以來最高水準。其中，美國整體政府財政赤字占GDP比重預計達8.5%，高於去年的7.1%，中國大陸也將達到或超過8%。
更令人擔憂的是，各國政府不僅借債愈來愈多，還得支付更高的利息。隨著能源價格高漲、通膨壓力持續，美國、歐元區及日本央行今年都已陸續升息，推高政府借款成本。
IMF預測，全球公共債務占GDP比重將在2030年前逼近100%。
IMF首席經濟學家鄧雷羅（Silvana Tenreyro）警告：「全球經濟一直展現韌性，但這種韌性正逐漸逼近極限。」
儘管如此，IMF認為今年全球經濟成長仍將維持相對韌性，部分原因在於AI投資熱潮帶動經濟活動。但IMF同時警告，若未來通膨再度升溫、政府債務問題惡化，或AI相關資產價格大幅回落，都可能引發債券市場拋售，進一步衝擊全球金融穩定。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。