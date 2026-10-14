美學者籲保台：台灣是美不沉航艦 攸關美國在東亞地位

美國外交事務季刊「治國方針與戰略」秋季號，就美國是否應出兵防衛台灣刊出意見對立的專文。華府智庫學者索博利克提出保台的戰略理由，直指棄台論者犯了二個大錯，一是低估北京拿下台灣的連鎖影響，二是高估美國失去台灣後仍能阻止中國大陸稱霸印太的能力。他警告，台灣失守恐引爆經濟、科技及戰略災難，促使日本、南韓發展核武。

華府智庫「哈德遜研究所」資深研究員索博利克在「保衛台灣的戰略邏輯」一文指出，防止區域霸權崛起是美國二百多年來的戰略目標，他認為台灣攸關美國在東亞的地位，華府應做好與解放軍交戰準備。

經濟方面，台海戰爭恐使美國ＧＤＰ萎縮百分之三至百分之十一。索博利克警告，大陸國家主席習近平已要求人民做好「吃苦」準備，並透過「雙循環」降低對西方依賴，不能假設北京會因經濟損失而克制。大陸甚至可能施壓菲律賓、印尼，阻斷台海以外的替代航線。

科技方面，全球百分之九十七高階半導體在台灣製造，預估二○三○年美國晶片產量仍僅占全球百分之十。加上中國握有稀土出口管制這張王牌，一旦失去台灣，華府恐難以因應。

戰略方面，台灣失守可能迫使部分印太國家向北京靠攏，日本、南韓則可能加速發展核武，大陸可能乘機進一步擴張。核武擴散連鎖效應還可能波及印度、巴基斯坦。

索博利克反駁卡瓦納等反對保台學者，認為他們錯誤假設北京拿下台灣後領土野心就會滿足。他說，北京可能如同二戰期間的日本，將台灣作為向南侵略軍事基地。

索博利克認為，台灣一旦落入北京手中，日本海上交通線將暴露在解放軍打擊範圍內。這點可解釋日本首相高市早苗去年示警，「台灣有事」可能構成日本存亡危機事態。

索博利克說，台灣仍是美國「不沉的航空母艦」，保衛台灣戰爭代價高昂，但美國沒有成本更低的選項，足以阻止北京稱霸印太。美國要維護本身利益，終究無法繞過台灣。