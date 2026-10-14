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媒體業大集結 捍衛新聞版權
紐約時報（NYT）、法新社（AFP）以及經濟學人（The Economist）等40多家出版業者，加入出版商使用權標準聯盟，目標是要捍衛自身的新聞版權，避免人工智慧（AI）業者未經過授權，使用或者利用其內容獲利。
「出版商使用權標準」（SPUR）聯盟成立於今年2月，目前已有來自20多個國家的超過80個成員。新加入的成員還包括美國大西洋月刊（The Atlantic）及巴西全國報業協會（ANJ），創始成員則包括英國金融時報（FT）、英國廣播公司（BBC）及美聯社等西方媒體。
根據SPUR官網，該聯盟由會員全額出資，現正制定產業標準與技術系統，以協助出版商追蹤及控管AI公司如何使用其內容，並促進授權協議的簽訂。
紐時策略合作主管兼幕僚主管葛羅斯曼－柯恩在聲明中表示，「智慧財產權保護與技術進步可以、也必須共存。」
由於搜尋引擎提供AI生成的答案，讓使用者無須點進網站就能取得資訊，出版商也面臨來自搜尋引擎的網站流量下滑問題。
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