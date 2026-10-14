媒體業大集結 捍衛新聞版權

國際貨幣基金（ＩＭＦ）昨天表示，在人工智慧（ＡＩ）熱潮與荷莫茲海峽衝突等兩大情勢的影響下，全球經濟漸成「Ｋ型」分布，不同群體的表現朝相反方向發展，而非整體一起上升或下降；其中蒸蒸日上者包括台灣、南韓及印度等，日益落後者包含中東及拉丁美洲國家。不過，ＩＭＦ也示警，全球金融體系面臨的風險升高，其中包括ＡＩ投資前景轉弱可能引發的市場修正，以及可能造成嚴重後果的網路攻擊。

2026-10-14 00:00