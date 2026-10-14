聽新聞
0:00 / 0:00

媒體業大集結 捍衛新聞版權

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

紐約時報（NYT）、法新社（AFP）以及經濟學人（The Economist）等40多家出版業者，加入出版商使用權標準聯盟，目標是要捍衛自身的新聞版權，避免人工智慧（AI）業者未經過授權，使用或者利用其內容獲利。

「出版商使用權標準」（SPUR）聯盟成立於今年2月，目前已有來自20多個國家的超過80個成員。新加入的成員還包括美國大西洋月刊（The Atlantic）及巴西全國報業協會（ANJ），創始成員則包括英國金融時報（FT）、英國廣播公司（BBC）及美聯社等西方媒體

根據SPUR官網，該聯盟由會員全額出資，現正制定產業標準與技術系統，以協助出版商追蹤及控管AI公司如何使用其內容，並促進授權協議的簽訂。

紐時策略合作主管兼幕僚主管葛羅斯曼－柯恩在聲明中表示，「智慧財產權保護與技術進步可以、也必須共存。」

由於搜尋引擎提供AI生成的答案，讓使用者無須點進網站就能取得資訊，出版商也面臨來自搜尋引擎的網站流量下滑問題。

媒體 BBC 紐約時報

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

紐時、經濟學人等媒體加入聯盟 防止AI未經授權使用新聞內容

輝達想併購美版 DeepSeek 僅延攬 Reflection人才並取得技術授權

輝達、AMD在OCP釋AI開源規格！股價為何連4跌？拆解背後2大隱憂

微軟總裁批AI監管不如牛奶、洗衣機 看好這國扮領導角色

相關新聞

各國債台高築 IMF：全球金融恐動盪

金融時報報導，國際貨幣基金（ＩＭＦ）十三日警告，全球主要經濟體正面臨新冠疫情以來最嚴重的財政赤字問題，預估美國與中國大陸今年的財政赤字將達到或超過國內生產毛額（ＧＤＰ）的百分之八。各國政府債台高築，借款成本又持續攀升，ＩＭＦ呼籲各國緊急改善財政，否則恐引發更大規模的金融市場動盪。

美學者籲保台：台灣是美不沉航艦 攸關美國在東亞地位

美國外交事務季刊「治國方針與戰略」秋季號，就美國是否應出兵防衛台灣刊出意見對立的專文。華府智庫學者索博利克提出保台的戰略理由，直指棄台論者犯了二個大錯，一是低估北京拿下台灣的連鎖影響，二是高估美國失去台灣後仍能阻止中國大陸稱霸印太的能力。他警告，台灣失守恐引爆經濟、科技及戰略災難，促使日本、南韓發展核武。

美軍盼新極音速飛彈能劍指陸...專家吐槽：射程不夠腿太短

香港南華早報報導，美國海軍正積極發展低成本「黑鬍」極音速飛彈，飛行速度超過音速五倍，每枚造價僅卅八點五萬美元（約台幣一千兩百萬元），僅現有長程反艦飛彈八分之一。

「阻擋、削弱、擊潰」 北約罕見公開抗俄三階段戰法

俄羅斯持續以破壞、縱火、網攻與假訊息施壓歐洲國家之際，北約最高軍事指揮官、美國空軍上將格林克維奇十二日罕見公開北約機密戰爭計畫核心，揭露若俄軍攻擊北約成員國，北約將採取「阻擋、削弱、擊潰」三階段戰法。

媒體業大集結 捍衛新聞版權

紐約時報（NYT）、法新社（AFP）以及經濟學人（The Economist）等40多家出版業者，加入出版商使用權標準聯盟，目標是要捍衛自身的新聞版權，避免人工智慧（AI）業者未經過授權，使用或者利用其內容獲利。

發展分歧 IMF：全球經濟朝向K型分布

國際貨幣基金（ＩＭＦ）昨天表示，在人工智慧（ＡＩ）熱潮與荷莫茲海峽衝突等兩大情勢的影響下，全球經濟漸成「Ｋ型」分布，不同群體的表現朝相反方向發展，而非整體一起上升或下降；其中蒸蒸日上者包括台灣、南韓及印度等，日益落後者包含中東及拉丁美洲國家。不過，ＩＭＦ也示警，全球金融體系面臨的風險升高，其中包括ＡＩ投資前景轉弱可能引發的市場修正，以及可能造成嚴重後果的網路攻擊。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。