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「阻擋、削弱、擊潰」 北約罕見公開抗俄三階段戰法

聯合報／ 編譯張佑生／綜合報導
北約最高軍事指揮官、美國空軍上將格林克維奇（右）12日在華沙安全論壇受訪。美聯社
北約最高軍事指揮官、美國空軍上將格林克維奇（右）12日在華沙安全論壇受訪。美聯社

俄羅斯持續以破壞、縱火、網攻假訊息施壓歐洲國家之際，北約最高軍事指揮官、美國空軍上將格林克維奇十二日罕見公開北約機密戰爭計畫核心，揭露若俄軍攻擊北約成員國，北約將採取「阻擋、削弱、擊潰」三階段戰法。

格林克維奇在華沙安全論壇表示，北約不認為與俄國軍事衝突「迫在眉睫或無可避免」，但俄方近來持續以破壞、縱火、網攻和假訊息削弱歐洲支持烏克蘭的意志，試圖切斷烏軍外援。在此情況下，他決定公開這套被稱為北約「勝利理論」的作戰概念，希望讓卅二個成員國十億民眾知道，北約已做好準備。

依照這套戰法，北約首先會在邊境立即「阻擋」入侵，不讓敵軍奪取領土，這與俄羅斯全面入侵烏克蘭前部分防禦思維有所不同；接著從陸海空打擊推進中的部隊，「削弱」其攻勢與動能；若攻擊仍未停止，再進一步打擊補給、通訊與指揮網絡，即「擊潰」敵軍前線作戰能力。

格林克維奇說，新戰法直接吸取烏克蘭與中東戰場經驗，除精準武器外，也將大量運用成本較低的自主系統、無人機與電子戰裝備，以支撐可能持續甚久的消耗戰。北約強調，目標不是攻占敵國領土，而是讓入侵部隊失去戰力，避免給對手擴大戰爭藉口。

歐洲對俄羅斯威脅的憂慮持續升高。捷克情報首長十二日警告，俄羅斯可能會在「幾個月而不是幾年內」升高行動，甚至對北約國家採取有限軍事行動。波蘭總理圖斯克也表示，烏克蘭的防衛與北約安全無法切割，任何削弱烏克蘭抵抗俄國侵略的行為，都會損害本國安全。

美國總統川普近日為壓低柴油價格放寬對俄制裁，並公開施壓烏克蘭；歐洲則主張，只有持續對莫斯科施加軍事與經濟壓力，才能迫使俄國停戰。

北約 俄軍 俄羅斯 烏克蘭 網攻 假訊息

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