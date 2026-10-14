美軍盼新極音速飛彈能劍指陸...專家吐槽：射程不夠腿太短

香港南華早報報導，美國海軍正積極發展低成本「黑鬍」極音速飛彈，飛行速度超過音速五倍，每枚造價僅卅八點五萬美元（約台幣一千兩百萬元），僅現有長程反艦飛彈八分之一。

專家指，一旦爆發台海戰爭，美軍可用大量高速飛彈持續攻擊共軍軍艦及沿海防禦系統，迫使解放軍消耗攔截飛彈，為威力更強的反艦武器創造攻擊機會，降低美軍在開戰初期迅速耗盡精準武器的風險。

美國加州國防企業卡斯特利恩研發的黑鬍飛彈，設計飛行速度超過五馬赫，可打擊軍艦及陸地目標，主打低成本、大量生產。不過，飛彈實際有效射程預估僅約八百公里，而且實際彈頭重量及破壞力仍不明。

美國國防部今年五月向國會尋求授權及經費，計畫五年內採購逾一萬二千枚黑鬍飛彈。美國海軍預估，二○二八至二○三一財政年度每枚平均成本約卅八點五萬美元，反觀洛克希德馬丁「長程反艦飛彈」約三百廿五萬美元，造價差約八倍。

根據美國海軍學會資料，美國海軍今年六月已訂購五十枚黑鬍飛彈，九月再追加四四四枚，並尋求在今年形成初步作戰能力，但相關預算及製造商先前公告顯示，實際時程可能落在二○二七年。美國Ｆ／Ａ–18「超級大黃蜂」戰機五月已展示搭載二枚黑鬍飛彈，未來計畫提高至每架四枚。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」二○二三年台海兵推顯示，在所有情境中，美軍長程反艦飛彈庫存均於開戰第一周耗盡，凸顯彈藥不足隱憂。

安全研究公司Perceptum創辦人希斯表示，黑鬍飛彈可破壞共軍軍艦雷達，削弱防空能力，讓美軍大型反艦飛彈更容易命中目標。華府智庫「國防優先」亞洲計畫主任戈德斯坦認為，黑鬍飛彈是「美國海軍能力的一項重大躍進」。不過兩人都指出，美軍若想在台灣附近使用短射程的黑鬍飛彈，航空母艦與艦載機易遭攻擊。美國航艦恐被迫遠離台灣，導致艦載機的黑鬍飛彈可能因距離過遠而無法打擊目標。