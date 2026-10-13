保加利亞黑海岸外船舶遭無人機擊沉 11人下落不明

保加利亞官員今天表示，一艘船舶在保加利亞外海遭無人機攻擊後沉沒，導致11名海員失蹤，可能成為該地區一週內第2起致命貨船沉沒事件，促使保加利亞召見俄羅斯大使。

路透社報導，保加利亞官員表示，當地一夜之間有兩艘貨船遭無人機攻擊，其中一艘沉沒。保加利亞政府並未明確指控俄方發動攻擊，但總理拉德夫（Rumen Radev）表示，攻擊結果「對俄羅斯聯邦有利」。

俄國未立即評論這起事件。

拉德夫在電視演說中表示：「這絕對不可接受。又一次在保加利亞領海附近發生攻擊案。」

烏克蘭和歐盟亦予以譴責。

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）在社群平台X表示：「黑海（Black Sea）已成為俄羅斯對烏克蘭作戰升級的另一道前線。責任人應被究責。」

烏克蘭外交部長西比哈（Andrii Sybiha）今天也在X上發文表示，這次攻擊「再次展現莫斯科蓄意漠視平民性命」，「黑海是全球糧食安全的命脈，俄羅斯正在攻擊這片區域，將飢餓武器化，並挾持全世界」。

保加利亞政府發聲明指出，拉德夫今天與范德賴恩及北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特（MarkRutte）通話時，呼籲兩人協助強化保加利亞的海空域監控。

呂特表示，北約將持續根據需要，調整在東翼的軍事部署。