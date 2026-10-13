快訊

日本1地區彷彿另個國家？網讚人情味超濃：像台灣人加日本人

車頭嚴重變形！國1聯結車自撞「如折甘蔗」 後方一度回堵7公里嚴重紫爆

蔣萬安上「11點熱吵店」不藏了！私下真實面貌全曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

川普宣布「停火」後 俄國首度未攻擊烏克蘭能源目標

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
圖為烏克蘭9月20日凌晨，以無人機攻擊對俄羅斯莫斯科地區幾處煉油廠。路透
圖為烏克蘭9月20日凌晨，以無人機攻擊對俄羅斯莫斯科地區幾處煉油廠。路透

美國總統川普11日宣布俄羅斯烏克蘭達成「能源停火」後，俄羅斯周二（13日）首度未攻擊烏克蘭的能源目標。不過，俄軍周一跨周二夜間，仍以彈道飛彈和無人機，猛烈攻擊烏國各城市的交通與物流設施。

路透報導，俄羅斯國防部在每日發布的隔夜攻擊摘要中，沒有提到烏克蘭的能源設施。而克里姆林宮發言人被問到能源停火議題時，只說雙方的接觸繼續進行中，拒絕提供進一步細節。

川普宣布停火的前兩天，表示與莫斯科方面談妥了協議，解除美國對俄羅斯柴油出口的制裁，讓俄國得以供應近200萬公噸柴油，寄望壓低美國燃料價格。

烏克蘭總統澤倫斯基周二表示，自川普宣布停火以來這兩天，烏克蘭未再攻擊俄羅斯煉油廠，但俄羅斯直到周一都還攻擊烏國六處能源設施。

夜間有一枚導彈落在距離烏克蘭西部城市利維夫一座暖氣供應廠僅一公里多的地方，該廠為利維夫大部分地區提供暖氣。

川普一再將美國柴油價格大幅上漲，歸咎於烏克蘭對俄羅斯能源設施的攻擊行動。媒體傳出美國官員因而威脅烏克蘭，若不停止攻擊俄國煉油廠，就要切斷情報分享和武器銷售。

距離美國國會期中選舉現在只剩三周，柴油價格飆漲已成為共和黨面臨的棘手問題。然而，多數分析師認為，川普對伊朗發動戰爭，對油價上漲的影響遠比烏克蘭攻擊俄羅斯能源目標更大。

烏克蘭 川普 俄羅斯 澤倫斯基

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

提油救火…川普稱俄烏能源停火 淪自嗨

川普突喊能源停火 烏克蘭稱俄仍空襲顯示無意接受

斷軍援要脅 美禁烏襲俄能源設施

川普稱俄將對外供應柴油 俄估年底前月出口量上看350萬公噸

相關新聞

為何美國非保台不可？美學者：反對出兵犯2大錯 台灣失守引爆3災難

美國外交事務季刊「治國方針與戰略」（Statecraft and Strategy）秋季號拋出大哉問：「美國是否應將防衛台灣列為優先事項？」華府智庫學者索博利克（Michael Sobolik）提出保台的戰略理由，直指反對出兵者犯了2個大錯，一是低估北京拿下台灣的連鎖影響，二是高估美國在失去台灣後，仍能阻止中國大陸稱霸印太的能力。他警告，台灣失守恐引爆經濟、科技及戰略災難，且可能促使日本、南韓發展核武。

去泰國要變貴了？恐得多支付1,500元 泰政府擬開徵離境稅+入境費

泰國正尋求從旅客身上獲取更多收入，考慮對出入境的外國旅客徵收稅費。然而，此舉將考驗尚未從疫情中完全復甦的泰國觀光業。

川普宣布「停火」後 俄國首度未攻擊烏克蘭能源目標

美國總統川普11日宣布俄羅斯與烏克蘭達成「能源停火」後，俄羅斯周二（13日）首度未攻擊烏克蘭的能源目標。不過，俄軍周一跨周二夜間，仍以彈道飛彈和無人機，猛烈攻擊烏國各城市的交通與物流設施。

川普稱俄將對外供應柴油 俄估年底前月出口量上看350萬公噸

美國總統川普近日表示，俄羅斯將立即向美國及全球市場供應逾30萬公噸柴油，且11月將再供應50萬噸，並在「之後立即」追加1...

菲檢方撤銷對副總統薩拉2項彈劾指控 保留財產來源不明指控

菲律賓彈劾法庭今天批准檢方請求，撤銷對副總統薩拉．杜特蒂（Sara Duterte）的兩項指控，其中包括涉嫌威脅刺殺總統...

涉犯強盜殺人案！駐沖繩美軍設反省期 日相高市：光是這樣還不充分

一名駐沖繩美軍本月初涉嫌犯下強盜殺人案而被捕。為此，駐沖繩美軍在上週進入為期30天的「反省期」。而日相高市早苗今天就此指...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。