美軍泰風系統撤離鹿兒島 將存放沖繩嘉手納基地

日本共同社今天報導，6月起臨時部署在鹿兒島縣鹿屋市海上自衛隊鹿屋航空基地的美軍中程飛彈發射系統泰風（Typhon，又譯堤豐），目前已經撤離。

報導指出，美方12日通知防衛省。

防衛省沖繩防衛局9月在官網宣布，撤離的泰風飛彈系統計畫存放在美軍嘉手納基地。

根據防衛省，泰風可搭載長程巡弋飛彈「戰斧」。配合今年6月至7月舉行的多國聯合演習「勇敢之盾」（Valiant Shield），泰風飛彈系統被運往鹿屋。

當時稱在9月的日美澳聯合演習「東方之盾」（Orient Shield）結束後將撤走。期間未實施實彈發射訓練。

關於將泰風飛彈系統存放在嘉手納基地一事，美方表示，這並不代表在日本永久部署。存放計畫公布後，嘉手納町町長當山宏9月指出「無視居民感受，絕不能容許」，要求撤回該計畫。