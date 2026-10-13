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川普稱俄將對外供應柴油 俄估年底前月出口量上看350萬公噸

中央社／ 莫斯科12日綜合外電報導
美國總統川普（右）與俄羅斯總統普亭（左）。路透
美國總統川普（右）與俄羅斯總統普亭（左）。路透

美國總統川普近日表示，俄羅斯將立即向美國及全球市場供應逾30萬公噸柴油，且11月將再供應50萬噸，並在「之後立即」追加100萬噸。俄方今天則稱有能力出口更多。

路透社報導，川普（Donald Trump）9日宣布，俄國已同意向全球市場供應柴油，他的政府也暫時解除美國對俄羅斯燃料的制裁。這些制裁原本意在切斷俄國對烏克蘭作戰的戰費來源。

俄國副總理諾瓦克（Alexander Novak）是總統普亭（Vladimir Putin）的石油政策負責人，諾瓦克今天在國營電視頻道俄羅斯24（Rossiya 24）表示：「我們將觀察事態進一步發展，但俄羅斯具備提升柴油燃料出口的能力。」

他說：「今年底前，出口量可能達到每月300萬到350萬公噸，重返危機前的水準。」

由於烏克蘭攻擊俄國煉油廠，以及俄方自我限制海外銷售，俄羅斯柴油出口大幅下滑。但自2022年俄國全面入侵烏克蘭以來，俄羅斯也經常攻擊烏克蘭能源基礎設施。

在烏克蘭2024至2025年對俄羅斯煉油廠展開大規模無人機攻擊前，俄羅斯每月出口超過300萬公噸的柴油。

俄國雖然自行實施出口禁令，仍繼續根據政府協議，向以中亞為主的國家供應柴油。根據業界消息，俄羅斯上個月對中亞出口相當於42.7萬公噸的柴油。

美國柴油價格飆升，已衝擊美國貨車司機與農民，並成為11月3日美國期中選舉前選民及各政黨關注的議題。

3名知情人士告訴路透社，川普的特使9日向烏克蘭官員表示，這項俄羅斯柴油協議是為了在之前推動談判失敗後，吸引俄方重返談判桌、尋求結束戰爭的努力之一。

這項協議引發部分美國國會議員強烈反彈，認為它將使俄國獲得繼續戰爭的資金，並未逼迫普亭讓步。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）批評這項協議背離西方多年來孤立俄羅斯經濟的政策。

澤倫斯基昨天表示，俄羅斯在最新一波針對烏國各地的空襲中，至少攻擊6個能源目標，顯示俄國對「能源停火」沒興趣。

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