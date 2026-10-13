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菲檢方撤銷對副總統薩拉2項彈劾指控 保留財產來源不明指控

中央社／ 馬尼拉13日綜合外電報導
菲律賓副總統薩拉．杜特蒂。歐新社
菲律賓副總統薩拉．杜特蒂。歐新社

菲律賓彈劾法庭今天批准檢方請求，撤銷對副總統薩拉杜特蒂（Sara Duterte）的兩項指控，其中包括涉嫌威脅刺殺總統，使得財產來源不明成為目前唯一保留的指控。

法新社報導，檢方上週要求撤除賄賂指控，今天又進一步要求撤銷有關挪用資金，以及威脅刺殺總統小馬可仕（Ferdinand Marcos）的指控。

薩拉．杜特蒂是前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）之女已在參議院受審數月。

法院仍將審理最後一項指控。若薩拉被判有罪，仍可能遭禁止擔任民選公職，無法於2028年競選總統。

參議員兼彈劾庭庭長艾斯古德羅（Francis Escudero）批准這項動議時表示：「第1、第3及第4條將不再構成彈劾條文的一部分…不得提交法庭成員投票，也不得據此作出有罪或無罪的裁決。」

首席檢察官路易斯楚（Gerville Luistro）表示，這項決定將減輕法庭的工作負擔，並加快自7月6日開始的審判程序。

路易斯楚說：「檢方認為，已提出足夠證據，足以讓第2條（財產來源不明）指控單獨成立。」這項指控涉及杜特蒂涉嫌未申報全部資產，而法律規定政府官員每年都必須申報資產。

她說：「我們在這件事上全力以赴。我們相信，證據充分且具有說服力，足以構成將被告免職的理由。」

首席辯護律師席森（Sheila Sison）則稱這項裁決「完全不公」，並指出檢方此前已傳喚14名證人出庭，提出不利於副總統的證據。

獨立民調顯示，儘管薩拉遭眾議院彈劾，她在2028年總統大選民調中仍穩居領先地位。

薩拉 財產 菲律賓 杜特蒂 小馬可仕

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