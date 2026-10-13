涉犯強盜殺人案！駐沖繩美軍設反省期 日相高市：光是這樣還不充分

一名駐沖繩美軍本月初涉嫌犯下強盜殺人案而被捕。為此，駐沖繩美軍在上週進入為期30天的「反省期」。而日相高市早苗今天就此指出「這並不充分」，並表示已與美方展開協商。

日本警方本月初逮捕隸屬美軍普天間基地的陸戰隊員巴拉德（Devin Ballard）。犯嫌涉嫌在那霸市一間旅館殺害一名39歲女性，並搶走對方財物。

對此，駐沖繩美軍最高負責人、美軍沖繩地區協調官華森中將（Benjamin Watson）宣布，駐沖繩美軍本月9日進入為期30天的「反省期間」，禁止官兵在凌晨零時到清晨5時之間外出。

琉球放送（RBC）報導，高市今天在日本眾議院接受質詢時，被問及美軍的「反省期」是否有助於防止類似事件再度發生。

她回應，「這個時段一般不是都在睡覺嗎？我一邊檢視美軍目前措施的內容，也在首相辦公室指出，光是這樣還不充分。」

高市也表示，為了防止類似事件重演，「上週起，日美之間事務層級的高階官員已展開協商」。

而日本外務大臣茂木敏充則對美軍設下「反省期間」表示一定程度的肯定。他同時也強調，會與美方討論美國官兵的研習，以及美軍非公務時間在基地外的行動方針「Liberty」離營管理制度的成效。

日本TBS電視台報導，茂木也認為，美軍目前的措施「並不充分」。他表示，「雙方已經開始協商，哪些措施才有成效」。

目前的「Liberty制度」適用於日本國內所有美軍官兵，規定凌晨1時至5時期間，不得進入基地外提供酒類的場所，也禁止在公共場所飲酒。然而，過去經常可以看到部分美軍官兵在週末於規定時間外飲酒，因此這項制度被質疑逐漸流於形式，執行成效也成為一大問題。