快訊

明年春節請2天可連休11天！一票上班族不想跟進：感覺虧了

夜市小攤販16年捐3.8億元 韓國瑜贈匾：好政府不能只看到大企業

前主播薛楷莉成通緝犯！詐富商男友判刑確定未到案 北檢通緝至2046年

涉犯強盜殺人案！駐沖繩美軍設反省期 日相高市：光是這樣還不充分

中央社／ 東京13日綜合外電報導
日本警方本月初逮捕隸屬美軍普天間基地的陸戰隊員巴拉德（Devin Ballard）。犯嫌涉嫌在那霸市一間旅館殺害一名39歲女性，並搶走對方財物。路透
日本警方本月初逮捕隸屬美軍普天間基地的陸戰隊員巴拉德（Devin Ballard）。犯嫌涉嫌在那霸市一間旅館殺害一名39歲女性，並搶走對方財物。路透

一名駐沖繩美軍本月初涉嫌犯下強盜殺人案而被捕。為此，駐沖繩美軍在上週進入為期30天的「反省期」。而日相高市早苗今天就此指出「這並不充分」，並表示已與美方展開協商。

日本警方本月初逮捕隸屬美軍普天間基地的陸戰隊員巴拉德（Devin Ballard）。犯嫌涉嫌在那霸市一間旅館殺害一名39歲女性，並搶走對方財物。

對此，駐沖繩美軍最高負責人、美軍沖繩地區協調官華森中將（Benjamin Watson）宣布，駐沖繩美軍本月9日進入為期30天的「反省期間」，禁止官兵在凌晨零時到清晨5時之間外出。

琉球放送（RBC）報導，高市今天在日本眾議院接受質詢時，被問及美軍的「反省期」是否有助於防止類似事件再度發生。

她回應，「這個時段一般不是都在睡覺嗎？我一邊檢視美軍目前措施的內容，也在首相辦公室指出，光是這樣還不充分。」

高市也表示，為了防止類似事件重演，「上週起，日美之間事務層級的高階官員已展開協商」。

而日本外務大臣茂木敏充則對美軍設下「反省期間」表示一定程度的肯定。他同時也強調，會與美方討論美國官兵的研習，以及美軍非公務時間在基地外的行動方針「Liberty」離營管理制度的成效。

日本TBS電視台報導，茂木也認為，美軍目前的措施「並不充分」。他表示，「雙方已經開始協商，哪些措施才有成效」。

目前的「Liberty制度」適用於日本國內所有美軍官兵，規定凌晨1時至5時期間，不得進入基地外提供酒類的場所，也禁止在公共場所飲酒。然而，過去經常可以看到部分美軍官兵在週末於規定時間外飲酒，因此這項制度被質疑逐漸流於形式，執行成效也成為一大問題。

沖繩 高市早苗 美軍 日本

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

美陸戰隊轉型「守勢作戰」 我恐須持久獨扛共軍火力

沙國請求空襲青年運動 川普先前拒幫忙

冷眼集／美軍戰略轉型 台灣要有「援軍一時來不了」準備

無視警告硬闖海上封鎖線 美軍開火癱瘓貨輪

相關新聞

為何美國非保台不可？美學者：反對出兵犯2大錯 台灣失守引爆3災難

美國外交事務季刊「治國方針與戰略」（Statecraft and Strategy）秋季號拋出大哉問：「美國是否應將防衛台灣列為優先事項？」華府智庫學者索博利克（Michael Sobolik）提出保台的戰略理由，直指反對出兵者犯了2個大錯，一是低估北京拿下台灣的連鎖影響，二是高估美國在失去台灣後，仍能阻止中國大陸稱霸印太的能力。他警告，台灣失守恐引爆經濟、科技及戰略災難，且可能促使日本、南韓發展核武。

川普力挺習近平！中俄遭爆暗助伊朗對抗美國 他稱「完全不相信」

美國總統川普12日深夜公開為中國大陸與俄羅斯辯護，表示不相信北京及莫斯科曾在伊朗戰爭中提供德黑蘭任何協助，強調中俄兩國若介入戰事，將付出極大代價，美方也會迅速掌握相關動向。先前有報導指中國向伊朗提供防空武器、協助規避石油制裁，甚至提供美軍基地的衛星影像。

涉犯強盜殺人案！駐沖繩美軍設反省期 日相高市：光是這樣還不充分

一名駐沖繩美軍本月初涉嫌犯下強盜殺人案而被捕。為此，駐沖繩美軍在上週進入為期30天的「反省期」。而日相高市早苗今天就此指...

陸駭客網攻斐濟區域組織 美使館示警太平洋電信網路恐遭鎖定

美國駐斐濟大使館今天表示，具有中國背景的駭客入侵斐濟一個區域組織，並且就區域各國政府和電信網路也會成為攻擊目標示警

美軍處決直播掀反對聲浪 澳洲總理批令人髮指…誓阻兒童家庭觀看

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）今天表示，政府將盡一切所能，阻止美國1名囚犯遭槍決畫面在境內透過網路...

韓美關係遇到何種難題？ 南韓駐美大使康京和：情報共享最棘手

南韓駐美國大使康京和12日表示，南韓與美國在情報共享方面受限，這是兩國外交關係中最棘手的課題。她也坦言，韓美情報合作問題...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。