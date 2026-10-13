陸駭客網攻斐濟區域組織 美使館示警太平洋電信網路恐遭鎖定

美國駐斐濟大使館今天表示，具有中國背景的駭客入侵斐濟一個區域組織，並且就區域各國政府和電信網路也會成為攻擊目標示警。

法新社報導，隨著谷歌（Google）擴建海底電纜網路，將美軍駐地關島、美國防衛盟友澳洲、法屬玻里尼西亞（French Polynesia）及美國本土經由斐濟首都蘇瓦（Suva）相連，斐濟正逐漸成為太平洋島國的重要電信樞紐。

斐濟警政與通訊部長奈瓦盧魯亞（Ioane Naivalurua）表示，在美國大使館宣布「蘇瓦某區域組織」的網路於7月至8月間遭到入侵後，他正評估相關情勢。

大使館在臉書聲明中指出：「具有中國背景的駭客持續掌握該組織網路權限數日。」相關內容未具體說明受害的機構。

美國官員曾經敦促身為海纜登陸站的斐濟強化資安防護，以防範來自中國的資料風險。

奈瓦盧魯亞呼籲警方調查這起舉報的攻擊事件，並且敦促各國政府、組織和民間機構「採取防範措施，加強自身數位系統安全」。

中國外交部在北京表示，對此案並不知情，但是「堅決反對駭客活動，並依法嚴厲打擊」。

美國大使館今天指出，聯邦調查局（FBI）在8月間採取行動，對抗以中國為後盾的駭客攻擊美國關鍵基礎設施。

大使館表示，FBI的行動「直接攸關太平洋地區」。

根據FBI宣誓書，退役解放軍人士和受僱於中國國家安全部資助公司人員組成名為QTFY的駭客組織，曾經鎖定美國國家航空暨太空總署（NASA）、能源部及多家電力公司進行攻擊。