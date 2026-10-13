快訊

夜市小攤販16年捐3.8億元 韓國瑜贈匾：好政府不能只看到大企業

獨／離譜！台中刑事小隊長毒駕 找女線民開房「吸毒」助興下場曝

去泰國要變貴了？恐得多支付1,500元 泰政府擬開徵離境稅+入境費

聽新聞
0:00 / 0:00

為何美國非保台不可？美學者：反對出兵犯2大錯 台灣失守引爆3災難

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
台灣軍方9月18日在屏東一處基地舉行演習。美聯社
台灣軍方9月18日在屏東一處基地舉行演習。美聯社

美國外交事務季刊「治國方針與戰略」（Statecraft and Strategy）秋季號拋出大哉問：「美國是否應將防衛台灣列為優先事項？」華府智庫學者索博利克（Michael Sobolik）提出保台的戰略理由，直指反對出兵者犯了2個大錯，一是低估北京拿下台灣的連鎖影響，二是高估美國在失去台灣後，仍能阻止中國大陸稱霸印太的能力。他警告，台灣失守恐引爆經濟、科技及戰略災難，且可能促使日本南韓發展核武。

華府智庫「哈德遜研究所」資深研究員索博利克在「保衛台灣的戰略邏輯」一文指出，防止區域霸權崛起是美國200多年來的戰略目標，川普政府2026年《國家安全戰略》也重申這項立場。他認為，台灣攸關美國在東亞的地位，華府應做好與解放軍交戰的準備。

經濟方面，台海戰爭恐使美國GDP萎縮3%至11%，引發「經濟末日」。索博利克警告，習近平已要求中國人民做好「吃苦」準備，並透過「雙循環」政策降低對西方的依賴，不能用美國思維去假設北京會因經濟損失而克制。中國甚至可能施壓菲律賓、印尼，阻斷台海以外的替代航線。

科技方面，全球97%的高階半導體在台灣製造，預估2030年美國晶片產量仍僅占全球10%。加上中國握有稀土出口管制這張王牌，一旦台灣失去「矽盾」，華府恐難以因應。

戰略方面，台灣失守可能迫使部分印太國家向北京靠攏，日本、南韓則可能加速發展核武，中國甚至可能趁機進一步擴張。核武擴散的連鎖效應還可能波及印度、巴基斯坦。

索博利克反駁卡瓦納（Jennifer Kavanagh）及韋特海姆（Stephen Wertheim）等反對保台學者，認為他們錯誤假設中國拿下台灣後，領土野心就會得到滿足。他援引麥克阿瑟1950年的警告指出，日本在二戰期間曾將台灣作為向南侵略的軍事基地，北京取得台灣也可能成為新一波擴張的起點。

索博利克援引中國軍事科學院資料指出，從西元前1100年至1912年，中國歷代王朝共發動3790場戰爭，平均幾乎沒有一年不曾發生戰爭。他認為，這種擴張思維至今仍影響習近平，包括他在2017年曾向川普稱「朝鮮半島其實曾經是中國的一部分」，以及北京對日本琉球群島的主權主張。

索博利克強調，台灣位居第一島鏈中央，一旦落入北京手中，日本海上交通線將暴露在解放軍打擊範圍內。解放軍軍事教材指出，中國可透過封鎖癱瘓日本經濟，甚至引發饑荒。這點或可解釋日本首相高市早苗去年示警，「台灣有事」可能構成日本的存亡危機事態。

索博利克回顧，美國1949年曾因資源有限而認為不宜出兵保台，但韓戰爆發後立場逆轉。1953年一份最高機密文件甚至主張，美國必須採取一切必要措施，阻止敵對勢力控制台灣，「即使冒著爆發全面戰爭的重大風險也在所不惜」。

索博利克最後強調，台灣仍是美國「不沉的航空母艦」，他承認保衛台灣的戰爭代價高昂，但認為美國沒有成本更低的選項，足以阻止中國稱霸印太。他說，對華府而言，維護自身重大利益，終究無法繞過台灣。

保台 美國 台灣 北京 習近平 川普 台海 南韓 日本

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

前副卿坎伯：川習若將對台軍售當談判事項 美信用恐遭疑

北京早已破解麻六甲困局…美能源封鎖戰略會 先餓死台日等盟友

川普力挺習近平！中俄遭爆暗助伊朗對抗美國 他稱「完全不相信」

大馬研究員：大陸透過灰色地帶對台施壓 衝擊東協供應鏈與航運

相關新聞

為何美國非保台不可？美學者：反對出兵犯2大錯 台灣失守引爆3災難

美國外交事務季刊「治國方針與戰略」（Statecraft and Strategy）秋季號拋出大哉問：「美國是否應將防衛台灣列為優先事項？」華府智庫學者索博利克（Michael Sobolik）提出保台的戰略理由，直指反對出兵者犯了2個大錯，一是低估北京拿下台灣的連鎖影響，二是高估美國在失去台灣後，仍能阻止中國大陸稱霸印太的能力。他警告，台灣失守恐引爆經濟、科技及戰略災難，且可能促使日本、南韓發展核武。

川普力挺習近平！中俄遭爆暗助伊朗對抗美國 他稱「完全不相信」

美國總統川普12日深夜公開為中國大陸與俄羅斯辯護，表示不相信北京及莫斯科曾在伊朗戰爭中提供德黑蘭任何協助，強調中俄兩國若介入戰事，將付出極大代價，美方也會迅速掌握相關動向。先前有報導指中國向伊朗提供防空武器、協助規避石油制裁，甚至提供美軍基地的衛星影像。

去泰國要變貴了？恐得多支付1,500元 泰政府擬開徵離境稅+入境費

泰國正尋求從旅客身上獲取更多收入，考慮對出入境的外國旅客徵收稅費。然而，此舉將考驗尚未從疫情中完全復甦的泰國觀光業。

韓美關係遇到何種難題？ 南韓駐美大使康京和：情報共享最棘手

南韓駐美國大使康京和12日表示，南韓與美國在情報共享方面受限，這是兩國外交關係中最棘手的課題。她也坦言，韓美情報合作問題...

攻擊者身分不明…保加利亞黑海岸外最新襲擊 無人機擊沉船隻

保加利亞總理拉德夫今天表示，無人機襲擊黑海外海兩艘船，造成其中一艘沉沒。他指出，已經從沉沒船隻上救起一名船員，但未說明其...

韓國仁川驚傳持刀傷人案 1人心跳停止、約7人受傷

韓國沿海城市仁川（Incheon）今天驚傳持刀傷人事件，造成1人心肺功能停止，另有約7人受傷

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。