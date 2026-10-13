韓美關係遇到何種難題？ 南韓駐美大使康京和：情報共享最棘手

南韓駐美國大使康京和12日表示，南韓與美國在情報共享方面受限，這是兩國外交關係中最棘手的課題。她也坦言，韓美情報合作問題至今尚未充分解決，也未達到美方預期。

韓聯社報導，康京和12日在華府出席南韓國會外交統一委員會國政監察會議時，被問及韓美關係目前面臨哪些難題。她表示，情報合作問題經常被提及。

康京和指出，韓美雙方在上月18日舉行的外長會談中，曾討論情報合作相關問題。她坦言，針對美方提出的要求，目前問題尚未獲得充分解決，也未達到美方預期。

今年3月，南韓統一部長官鄭東泳在國會表示，北韓疑似在西北部的龜城（Kusong）設有1座濃縮鈾設施。華府隨後針對鄭東泳的發言提出抗議，認為其未經授權便揭露來自美方情報體系的敏感資訊，並開始「限制」提供部分原先會定期移交給南韓的北韓衛星情報。

南韓在野陣營認為，鄭東泳的言論及後續影響已導致韓美同盟關係出現異常。對此康京和表示，儘管眼前的問題確實棘手，但美國朝野對韓美同盟的承諾與支持依然穩固。

康京和指出，南韓國家情報院正持續處理情報合作相關事宜，韓美情報機構也持續溝通，並取得進展。

此外，針對美國與北韓領導人是否可能再度舉行峰會，康京和回應，目前尚無具體進展。