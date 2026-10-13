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攻擊者身分不明…保加利亞黑海岸外最新襲擊 無人機擊沉船隻

中央社／ 索菲亞13日綜合外電報導
保加利亞總理拉德夫。法新社
保加利亞總理拉德夫。法新社

保加利亞總理拉德夫今天表示，無人機襲擊黑海外海兩艘船，造成其中一艘沉沒。他指出，已經從沉沒船隻上救起一名船員，但未說明其餘船員情況。這是一週內第2起類似事件。

路透社報導，拉德夫（Rumen Radev）指出，懸掛馬爾他國旗、屬於烏克蘭的切爾西3號（Chelsea 3）於凌晨1時30分左右在距離保加利亞海岸約18海里（33公里）處，遭到3架無人機攻擊。船上7名烏克蘭籍、8名亞塞拜然籍船員已經全數獲救，其中5人接受醫療協助，無人重傷。

他表示，沉沒船舶的一名船員同樣獲救。

拉德夫在電視播出的演說中強調：「這是絕對不能接受的，保加利亞領海鄰近水域再一次發生攻擊。我即將與北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte）通話。」

他指出，目前尚無明確證據顯示攻擊者身分，但是「事件結果有利於俄羅斯聯邦」。他表示將會召見俄羅斯大使要求就此事進行說明。

保加利亞雖然不與烏克蘭或俄羅斯接壤，但是作為北約成員，它在黑海（Black Sea）占有戰略位置。俄、烏在黑海沿岸都有重要港口。外界對於俄羅斯在烏克蘭戰爭期間，藉無人機進行混合攻擊的作法日益引以為憂。

保加利亞 無人機 俄羅斯 烏克蘭

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