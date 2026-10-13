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駐韓美軍司令：南韓具國防生產能力 可成太平洋支援據點

中央社／ 首爾13日專電

駐韓美軍司令布朗森今天表示，考量北韓透過俄烏戰爭累積實戰經驗，韓美有必要增加分散式訓練，避免固定部署成為攻擊目標；另強調南韓具備世界級國防工業基礎及生產能力，可望成為太平洋地區的重要支援據點。

根據韓聯社報導，布朗森（Xavier Brunson）今天出席在華盛頓舉行的美國陸軍協會年度活動時表示，韓美聯合軍演每年兩度以大規模指揮所演習方式進行，有必要跳脫這種方式。布朗森指出，北韓正透過參與烏克蘭戰爭累積實戰經驗，必須承認情勢已改變。

布朗森說：「如果我們從濟州一路到京畿道進行訓練，會是什麼樣子？想像一下，我們在整個朝鮮半島進行訓練」。布朗森強調，要以不讓自己成為目標的方式分散部署，也就是不要固定在同一個地方。

另外，布朗森在說明駐韓美軍持續推動的「區域持續支援基地」構想時指出，南韓具備世界級國防工業基礎及生產能力。他表示，「在未來，尤其是在太平洋地區戰鬥中，能夠持續作戰的能力非常重要，無論是保護前方部署資產的能力，或是從韓國開始、在第一島鏈內實現自給自足的能力」。

報導提及，雖然布朗森並未直接點名中國，但這番話可被解讀為暗示，若台灣發生緊急事態，美方可能考慮運用韓國的國防工業基礎，確保持續作戰能力。

對於布朗森的發言，南韓軍方消息人士表示，「據理解，他的意思並不是要改變現有大規模指揮所演習，而是認為有必要另外增加分散式訓練。」由於現有大規模聯合指揮所演習具有一定的可預測性，可能讓北韓掌握攻擊目標，因此光靠這類演習並不足夠。

基於這項構想，韓美今年在「乙支自由護盾」（UFS）演習期間也於大邱、鎮海設置備用指揮所並進行演練；韓美目前也正協調明年的指揮所演習計畫。

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