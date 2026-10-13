去泰國要變貴了？恐得多支付1,500元 泰政府擬開徵離境稅+入境費

泰國正尋求從旅客身上獲取更多收入，考慮對出入境的外國旅客徵收稅費。然而，此舉將考驗尚未從疫情中完全復甦的泰國觀光業。

彭博資訊報導，泰國總理阿努廷政府正考慮對離境的泰國民眾及外國旅客徵收約1,000泰銖（約30美元，新台幣約960元）的離境稅，同時另行規劃對搭乘飛機入境的外國旅客收取450泰銖（新台幣約430元）的費用。

此時泰國正值國內需求和經濟成長疲軟，上述措施凸顯面臨經濟兩難抉擇。

泰國多年來的預算赤字相當於國內生產毛額（GDP）約3%至4%，導致財政空間遭到侵蝕，如今急需籌措更多收入。然而，觀光業卻是提供就業機會、消費支出和外匯收入的重要支柱。

泰國旅行社協會警告，若徵收離境稅，可能會大幅減少乘客人數，進而促使航空公司削減航班頻率，最終損及入境旅遊。該協會表示，此舉也有違政府想要將泰國打造成區域航空樞紐的野心。

截至10月10日，泰國已迎接約2,400萬名外國遊客，較去年同期減少4%，且仍遠低於疫情前2019年創下的近4,000萬人次。泰國國家旅遊局預期，今年遊客量約為3,300萬人次。若總人數低於去年的3,297萬人次，將創下自1995年以來，除去疫情期間外，首次連續兩年下滑的情況。

泰國財政部常務次長拉瓦隆（Lavaron Sangsnit）表示，擬議中的離境稅將重啟約20年前定為500泰銖的稅制。雖然現行法律允許政府最高收取5,000泰銖，但拉瓦隆指出，目前考量的稅額約為1,000泰銖。

拉瓦隆表示，該稅金可能會直接納入機票價格中，而非在離境時單獨收取。他認為，負擔得起出國旅行費用的人，承受這筆額外成本的能力較強，而相關收益可用於推廣國內旅遊，並資助旅遊保險或緊急醫療保障。

根據泰國旅遊暨體育部長素拉薩（Surasak Phancharoenworakul）的說法，政府還計劃對搭機抵達的外國遊客收取 450泰銖。他提到，在近期的一項線上公共民意徵詢中，超過80%的受訪者支持這項提議。