快訊

印尼看護逃逸前留「惡魔之家」警告！雇主氣炸發文 網反問：妳做了什麼？

韓職／王彥程確定續留韓華鷹 明年身價翻倍年薪近千萬

政治網紅「四叉貓」肉搜小草踢鐵板 新北檢違反個資法起訴

聽新聞
0:00 / 0:00

去泰國要變貴了？恐得多支付1,500元 泰政府擬開徵離境稅+入境費

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
泰國總理阿努廷政府正考慮對離境的泰國民眾及外國旅客徵收約1,000泰銖離境稅。歐新社
泰國總理阿努廷政府正考慮對離境的泰國民眾及外國旅客徵收約1,000泰銖離境稅。歐新社

泰國正尋求從旅客身上獲取更多收入，考慮對出入境的外國旅客徵收稅費。然而，此舉將考驗尚未從疫情中完全復甦的泰國觀光業。

彭博資訊報導，泰國總理阿努廷政府正考慮對離境的泰國民眾及外國旅客徵收約1,000泰銖（約30美元，新台幣約960元）的離境稅，同時另行規劃對搭乘飛機入境的外國旅客收取450泰銖（新台幣約430元）的費用。

此時泰國正值國內需求和經濟成長疲軟，上述措施凸顯面臨經濟兩難抉擇。

泰國多年來的預算赤字相當於國內生產毛額（GDP）約3%至4%，導致財政空間遭到侵蝕，如今急需籌措更多收入。然而，觀光業卻是提供就業機會、消費支出和外匯收入的重要支柱。

泰國旅行社協會警告，若徵收離境稅，可能會大幅減少乘客人數，進而促使航空公司削減航班頻率，最終損及入境旅遊。該協會表示，此舉也有違政府想要將泰國打造成區域航空樞紐的野心。

截至10月10日，泰國已迎接約2,400萬名外國遊客，較去年同期減少4%，且仍遠低於疫情前2019年創下的近4,000萬人次。泰國國家旅遊局預期，今年遊客量約為3,300萬人次。若總人數低於去年的3,297萬人次，將創下自1995年以來，除去疫情期間外，首次連續兩年下滑的情況。

泰國財政部常務次長拉瓦隆（Lavaron Sangsnit）表示，擬議中的離境稅將重啟約20年前定為500泰銖的稅制。雖然現行法律允許政府最高收取5,000泰銖，但拉瓦隆指出，目前考量的稅額約為1,000泰銖。

拉瓦隆表示，該稅金可能會直接納入機票價格中，而非在離境時單獨收取。他認為，負擔得起出國旅行費用的人，承受這筆額外成本的能力較強，而相關收益可用於推廣國內旅遊，並資助旅遊保險或緊急醫療保障。

根據泰國旅遊暨體育部長素拉薩（Surasak Phancharoenworakul）的說法，政府還計劃對搭機抵達的外國遊客收取 450泰銖。他提到，在近期的一項線上公共民意徵詢中，超過80%的受訪者支持這項提議。

泰國

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

遊韓機票要變貴？旅遊粉專曝1費用擬漲3倍 旅客離境多付1.3萬韓元

泰國空軍將監控寮國中寮軍事設施 評估大國影響與意圖

泰國補半導體人才缺口 官員：安排工程學生赴台培訓

IMF世銀年會曼谷登場 聚焦AI、金融風險與人口老化

相關新聞

川普力挺習近平！中俄遭爆暗助伊朗對抗美國 他稱「完全不相信」

美國總統川普12日深夜公開為中國大陸與俄羅斯辯護，表示不相信北京及莫斯科曾在伊朗戰爭中提供德黑蘭任何協助，強調中俄兩國若介入戰事，將付出極大代價，美方也會迅速掌握相關動向。先前有報導指中國向伊朗提供防空武器、協助規避石油制裁，甚至提供美軍基地的衛星影像。

美軍擬購1.2萬枚「黑鬍子」飛彈劍指中國防空！專家指護台恐遇1難題

香港南華早報報導，美國海軍正積極發展低成本「黑鬍子」（Blackbeard）極音速飛彈，飛行速度超過音速5倍，每枚造價僅38.5萬美元，比現有長程反艦飛彈便宜逾8倍。專家指出，一旦爆發台海戰爭，美軍可利用大量高速飛彈持續攻擊中國軍艦及沿海防禦系統，迫使解放軍消耗攔截飛彈，為威力更強的反艦武器創造攻擊機會，降低美軍在開戰初期迅速耗盡精準武器的風險。

去泰國要變貴了？恐得多支付1,500元 泰政府擬開徵離境稅+入境費

泰國正尋求從旅客身上獲取更多收入，考慮對出入境的外國旅客徵收稅費。然而，此舉將考驗尚未從疫情中完全復甦的泰國觀光業。

韓國仁川驚傳持刀傷人案 1人心跳停止、約7人受傷

韓國沿海城市仁川（Incheon）今天驚傳持刀傷人事件，造成1人心肺功能停止，另有約7人受傷

遭中制裁 盟友巴拉圭、貝里斯兩部長堅定挺台

中國外交部12日以巴拉圭和貝里斯與台灣維持邦交為由，宣布制裁巴拉圭資通訊科技部長畢亞德，以及貝里斯外交、外貿、教育、文化、科學和技術部長馮賽卡，這是中國大陸首度制裁台灣邦交國官員。兩人此前都曾發布對台友好言論。

遭逐34年返天安門 紐時記者：處處監控 不放過1支紅筆

曾遭中國驅逐出境的紐約時報資深記者希金斯（Andrew Higgins），時隔30多年重返中國，驚嘆於高速鐵路、繁華城市及經濟發展的巨大成就，卻也見證一個更加疑神疑鬼、監控無孔不入的中國。從民眾避談政治、國安人員阻止私人會面，到天安門廣場竟連一支疑似裝有紅色墨水的筆都不放過，種種經歷讓他深刻感受到社會疑神疑鬼的氛圍。他感嘆，這個國家從未如此富裕，卻彷彿每棵樹木背後都藏著敵人，草木皆兵。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。