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帛琉總統：中國籍人士走私毒品增 恐危及社會穩定

中央社／ 科羅13日綜合外電報導

台灣友邦帛琉總統惠恕仁表示，人口僅1.8萬的帛琉正遭中國籍人士走私的非法毒品大舉入侵，不僅助長冰毒氾濫、擠爆監獄，更已威脅政府運作與社會穩定。

日經亞洲（Nikkei Asia）報導，惠恕仁（SurangelWhipps Jr.）8月底至9月初在帛琉主辦的太平洋島國論壇領袖會議（PIFLM）期間告訴記者：「毒品問題日益嚴重，尤其是冰毒，目前帛琉已關押13名中國人。」

惠恕仁對於監獄因此更加人滿為患，感到相當無奈。帛琉僅有的一座監獄核定收容人數為65人，但截至9月底卻已關押113人，其中13名中國人便占了11.5%。

儘管惠恕仁並未指控中國政府直接涉入毒品問題，但他向日經亞洲表示，這些中國人走私進來的毒品「鎖定的是帛琉本土市場」，讓他們「既能在此謀取暴利，又能削弱我們的政府運作與社會結構」。

日經亞洲已聯繫中國外交部與司法部尋求置評。

非營利組織「打擊跨國組織犯罪全球倡議」（Global Initiative against Transnational OrganizedCrime）太平洋計畫負責人柯莫里（Virginia Comolli）表示，中國犯罪集團正在利用帛琉的各種破口，因帛琉「兼具多項可能吸引跨國犯罪網絡的特點」，包括鄰近亞洲，以及「執法、邊境管制和法規監管能量有限」。

柯莫里告訴日經亞洲，儘管中國或華語犯罪網絡在東南亞各地也有類似活動，「但帛琉之所以特別值得關注，是因為相對於帛琉極少的人口和有限的體制能力，這類非法活動規模顯得相當龐大」。

美國前駐帛琉大使倪約翰（John Hennessey-Niland）指出，中國犯罪組織長期在帛琉活動，「確實對當地居民、良善治理與國家穩定構成重大威脅」，尤其是透過網路犯罪途徑。

他告訴日經亞洲：「他們意識到，由於帛琉與北京沒有正式外交關係，這裡反而可能是個更好下手的地方…由於帛琉承認台灣，中國警察與執法單位的長臂管轄較難觸及此處，因此他們可能覺得這是個絕佳地點。」

帛琉司法部長歐勒格里爾（Jennifer Olegeriil）表示，她掌握毒品源頭，但未點名具體國家，「我是執法人員，凡事看數據並追查線索；我追查毒品從哪裡來、資金流向何方，而所有線索都指向同一個特定的來源國。」

澳洲國立大學（Australian National University）太平洋事務系資深研究員史密斯（Graeme Smith）認為，帛琉入境審查寬鬆是一大破口，「這是許多仰賴觀光業的太平洋國家共同面臨的難題。一方面仰賴中國觀光客，但也只能指望他們入境時據實以告，這是一大漏洞」。

帛琉移民局（Bureau of Immigration）數據顯示，中國目前是帛琉最大單一觀光客來源國，光是今年前8個月就有2萬792名中國旅客入境，占外國旅客總數的1/3以上。

帛琉知名婦女團體「帛琉婦女大會」（MechesilBelau）成員向日經亞洲表示，毒品成癮問題正「持續惡化」，導致生產力下降、竊盜和搶劫案增加，許多家庭也因此破碎。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

帛琉 走私 毒品

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