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川普力挺習近平！中俄遭爆暗助伊朗對抗美國 他稱「完全不相信」

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普（右）9月24日在白宮會晤中國大陸國家主席習近平（左）。美聯社
美國總統川普（右）9月24日在白宮會晤中國大陸國家主席習近平（左）。美聯社

美國總統川普12日深夜公開為中國大陸與俄羅斯辯護，表示不相信北京及莫斯科曾在伊朗戰爭中提供德黑蘭任何協助，強調中俄兩國若介入戰事，將付出極大代價，美方也會迅速掌握相關動向。先前有報導指中國向伊朗提供防空武器、協助規避石油制裁，甚至提供美軍基地的衛星影像。

川普12日在自家平台真實社群發文表示，他注意到批評者及政治對手不斷宣稱中國與俄羅斯正在協助伊朗。他寫道，「即使他們真的有提供協助，程度也非常有限，但我完全不相信他們有這麼做。他們可能付出的代價太大了，而且我們一定會知道，還會很快就知道。」

中國大陸國家主席習近平9月訪問華府期間，川普曾當面警告不得向伊朗提供支援。美國駐中國大使龐德偉當時透露，川普已獲得中方保證，不會協助德黑蘭。

中俄均和伊朗維持密切關係，兩國也對這場戰爭表達反對立場。俄羅斯警告，伊朗戰爭可能引發中東核武軍備競賽；中國則譴責美國對伊朗發動軍事攻擊，公然侵犯伊朗主權。

川普7月便曾表示，相信中俄不會在伊朗戰爭中協助德黑蘭，但同時警告，若兩國介入戰事，「對他們來說後果將非常嚴重」。他過去也曾形容習近平及俄羅斯總統普亭，在伊朗戰爭中保持中立。

然而，當時已有報導指出，中國向伊朗提供肩射式防空飛彈發射器，並協助德黑蘭規避石油出口制裁。此外，9月也有報導披露，伊朗7月襲擊約旦一處美軍基地、造成3名美軍死亡之前，曾從中國實體取得該基地的衛星影像。

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