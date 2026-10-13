美擬部署低成本極音速飛彈 盼以數量消耗中國防空火力

美國海軍計劃讓航空母艦艦載戰機配備一款相對低成本的極音速飛彈。專家指出，這款武器可能對中國軍艦及沿海軍事設施的防空系統構成新挑戰。

香港「南華早報」報導，加州國防新創公司Castelion研發的「黑鬍」（Blackbeard）飛彈，設計飛行速度超過5馬赫，可打擊軍艦及陸上目標。與其他造價高昂的極音速武器不同，這款飛彈的研發重點在於降低成本及實現量產能力。

今年5月，五角大廈向國會申請授權及經費，計劃在5年內採購超過1萬2000枚黑鬍飛彈，供各軍種部署。美國海軍預計，在2028至2031財政年度期間，這款飛彈的平均單枚成本約為38萬5000美元（約新台幣1230萬元）。

相較之下，根據美國空軍2024財政年度預算資料，洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）研發的較大型「長程反艦飛彈」（Long-Range Anti-Ship Missile，LRASM），單枚成本估計約325萬美元。

專家指出，巨大價差有助美軍建立更龐大的飛彈庫存，並對中國軍艦反覆發動攻擊，迫使中方消耗防空攔截飛彈，進而提高威力更強、成本更高的反艦飛彈命中目標的機會。

黑鬍飛彈亦可威脅中國沿海的反艦飛彈陣地及防空系統，但對於美國艦載機能否接近這些目標並發動攻擊，專家看法不一。

根據美國海軍研究學會（USNI）資料，海軍6月訂購50枚黑鬍飛彈的預量產型，9月又訂購444枚，並希望今年就具備初步作戰能力。不過海軍預算預估及Castelion今年4月發布的消息都顯示，這款飛彈可能要到2027年才能投入服役。

F/A-18E/F「超級大黃蜂」（Super Hornet）艦載戰機9月展示了搭載2枚黑鬍飛彈的能力。報導指出，美國海軍計劃讓每架超級大黃蜂最多搭載4枚這款飛彈。

美軍力求擴大長程精準武器庫存，反映當局憂心一旦台灣爆發衝突，美軍可能在短時間內耗盡這類武器。華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）2023年發布的兵棋推演顯示，在所有模擬中國攻台的情境中，美軍都會在開戰第1週內耗盡長程反艦飛彈庫存。

與此同時，美國海軍戰爭學院（Naval WarCollege）中國海事研究所（CMSI）所長夏曼（Christopher Sharman）表示，中國軍方一直在研究各種可能的應對方式，以因應美軍可能發動的大規模精準打擊。

夏曼提到，中國人民解放軍期刊「空軍軍事學術」2023年刊登1篇文章，分析美國及其盟友在10多場衝突中的長程打擊行動。中國海事研究所8月發布了該文的英文譯本。

夏曼表示，作者建議在美軍發射武器前就先發制人、干擾衛星導航訊號，並協同無人機、戰機及防空系統進行防禦。

然而，目前公開資訊無法確認解放軍是否已採納這些建議。更重要的問題不僅是個別軍艦能否攔截來襲飛彈，而是中國海軍在面對協同攻擊時，能否在艦隊中維持有效、整合的防禦體系。

澳洲退役海軍中將、澳洲新南威爾斯大學坎培拉校區（UNSW Canberra）兼任教授瓊斯（Peter Jones）表示，與傳統亞音速（subsonic）反艦飛彈相較，極音速飛彈迫使防禦方在偵測、追蹤和分配武器決策速度上「至少需快5倍」。

瓊斯指出，結合特遣艦隊內軍艦與戰機網絡能力的「多層次防禦」，是抵禦這類攻擊的最佳方式。目前仍不清楚中國最新型驅逐艦能否攔截這類飛彈。

瓊斯表示，實際防禦效果將取決於黑鬍飛彈的飛行軌跡與雷達特徵，以及中國雷達、防禦武器和電子作戰系統的效能。

中國問題專家、安全顧問公司Perceptum創辦人何天睦（Timothy Heath）表示，黑鬍飛彈可能適合用來「打擊支援防空飛彈運作的雷達等感測設備」，如此威力更強的反艦飛彈就更易命中目標。

華府智庫「防禦優先作為」（Defense Priorities）亞洲計畫主任高德斯坦（Lyle Goldstein）則認為，這款飛彈有更大的潛力，甚至可能單獨使軍艦失去作戰能力。

高德斯坦說，黑鬍飛彈是美國海軍作戰能力的「重大突破」，即使只有1枚命中，也可能造成「任務癱瘓」（mission kill），使軍艦無法繼續作戰，必須返港維修。

然而，高德斯坦與何天睦都指出，黑鬍飛彈若要在台海投入作戰，將面臨一項重大障礙：美國航空母艦及艦載機本身容易遭受攻擊。

何天睦表示，主要限制在於發射平台。他指出，載人艦載攻擊機「成本高昂且易受攻擊」。北京的攻擊可能迫使美軍航艦退至距離台灣更遠的海域，使黑鬍飛彈無法在有效射程內打擊目標。

高德斯坦也預期，美國航艦將在西太平洋任何衝突的邊緣地帶活動，這可能使中國本土的目標超出黑鬍飛彈的射程。不過，若解放軍軍艦進一步深入太平洋，或對美軍在關島周邊的後勤補給構成威脅，黑鬍飛彈就可能派上用場。

相較之下，何天睦認為，黑鬍飛彈更有機會被用來攻擊中國沿海的飛彈陣地及防空系統。他表示，從艦載機發射黑鬍飛彈，將「大幅提升這款飛彈的運用彈性與作戰範圍」。