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泰國空軍將監控寮國中寮軍事設施 評估大國影響與意圖

中央社／ 曼谷13日專電

泰國空軍總司令希沙（Seksan Khantha）昨天表示，泰國將持續監控寮國境內中國空軍基地的發展，分析相關設施可能帶來的經濟、政治與軍事影響，並與政府及外交部等相關機構協調，因應區域地緣政治變化。

泰國英文媒體「鮮新聞英文報」（KhaosodEnglish）12日報導，希沙在納瓦明達皇家空軍學院（Navaminda Kasatriyadhiraj Royal Air Force Academy）公布2027至2028年施政方針時，以寮國賓昆（BanKeun）的中國空軍基地為例，指出大國正擴大在鄰國的影響力，泰國必須觀察相關發展，分析背後意圖。

希沙表示，泰國將從外部觀察發展情況，分析各種訊號，並指出，大國參與興建的設施可能同時具有經濟、政治與軍事用途，因此有必要評估相關國家的意圖。

路透社6日報導，衛星圖像顯示，輕型攻擊機和軍用車輛已出現在中國與寮國早前宣布啟用的賓昆機場聯合保障和訓練中心。

中國國防部9月29日宣布，中寮兩軍賓昆機場聯合保障和訓練中心、中寮友誼航空學院正式掛牌運行，用於幫助寮國加強培訓空軍飛行員，由雙方共同維持正常運轉。

「鮮新聞英文報」指出，這項發展引起安全分析人士關注，部分人士質疑相關設施是否可能擴大中國在東南亞的軍事存在。中國與寮國則公開將其定位為聯合訓練及支援設施。

希沙表示，相關問題不僅涉及寮國，也反映過去5至10年區域地緣政治的廣泛變化，各大國都在尋求保護自身利益並擴大影響力。

泰國「民意報」（Matichon Daily）則報導，希沙表示，大國在鄰國建立空軍基地，並尋求這些國家對泰國的支持，涉及複雜的地緣政治與國際關係，需要與外交部及政府政策部門共同討論。

他指出，即使部分國家可維持合作關係，一些國家可能難以達成共識，泰國不能孤立自己，必須持續與鄰國互動，並說，面對缺乏互信、且泰國在談判中缺乏籌碼的國家，更須保持謹慎。

希沙說：「有時為了獲得回報，我們不得不做出一些妥協，有時必須提出一些要求，並以其他東西作為交換。如果最終有利於國家，我們就必須這樣做。因此軍隊的外交事務必須與政府和外交部的外交政策保持一致和協調。」

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