中國制裁巴拉圭與貝里斯政要 美國聲明反對北京脅迫

針對北京當局因巴拉圭與貝里斯政要和台灣往來祭出制裁，美國國務院表示，川普政府反對中國對行使主權權利的國家採取「脅迫與侵犯」行為。

路透社報導，台灣目前有12個正式邦交國，巴拉圭和貝里斯就是其中兩國。

由於台灣友邦官員一般不會訪中，這些制裁措施的象徵意義大於實質效果。北京過去也曾採取類似措施，主要針對支持民主治理的台灣的西方政治人物。

美國國務院發言人皮戈特（Tommy Pigott）在聲明中表示：「川普政府反對中國因西半球國家行使主權權利，而對這些國家採取脅迫與侵略行為。」

皮戈特援引國務卿盧比歐（Marco Rubio）先前的談話指出，美國「不會允許我們所在的這個區域，成為對手、競爭者及敵對國家的行動基地，讓他們藉此威脅我們的安全或破壞我們的夥伴關係」。

皮戈特還說：「我們與包括台灣在內的盟友及夥伴站在一起，共同促進彼此的繁榮、安全與共同價值。」

儘管美國與台灣沒有正式外交關係，美國仍是台灣最重要的國際支持者。

華府不僅關注北京試圖爭取台灣剩餘邦交國的努力，也對中國試圖擴大在拉丁美洲的影響力感到憂慮。

台灣外交部次長陳明祺在立法院向媒體表示，中國正將「跨境鎮壓」延伸至台灣的邦交國。

陳明祺說：「台灣在國際上面的能見度越來越高，跨境鎮壓可能會更疲於奔命，難道他們要制裁全世界嗎？」