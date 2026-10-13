尼日爆大規模油氣井噴釀嚴重環境事故 官方已排除恐攻

尼日石油部今天宣布，東部偏遠沙漠地區發生大規模油氣井噴，造成「極其嚴重」的環境事故。

法新社報導，這個內陸西非國家自2011年起開始生產石油，每天開採與提煉數萬桶原油，其中又以阿加登（Agadem）地區為主要產區。

根據國家電視台播出的石油部聲明，這起井噴事故發生於9月25日，地點位於距離首都尼阿美（Niamey）約1700公里處的古梅里W8（GoumeriW8）油井。

聲明指出，這起事故造成「極其嚴重環境事故…大量原油與天然氣噴出，高度超過10公尺」。

晚間新聞播出的畫面顯示，原油向上噴湧數公尺高，地面上的油污則綿延數百公尺。

石油部表示，截至今天為止，「災情已獲部分控制，但尚未完全受到控制」。井噴事故原因「尚未完全查明」，但已排除「犯罪或恐怖主義」因素。

聲明補充說，目前正借助「阿爾及利亞專家」的協助展開調查。

這座油田由中國石油天然氣集團（CNPC）旗下子公司中油國際（尼日爾）上遊項目公司（CNPC NigerPetroleum）營運，

尼日自2023年政變後一直由軍政府統治。一個反對軍政府的武裝組織不時攻擊一條長達2000公里的輸油管線，這條管線負責將尼日原油輸送至沿海鄰國貝南。