聽新聞
0:00 / 0:00
尼日爆大規模油氣井噴釀嚴重環境事故 官方已排除恐攻
尼日石油部今天宣布，東部偏遠沙漠地區發生大規模油氣井噴，造成「極其嚴重」的環境事故。
法新社報導，這個內陸西非國家自2011年起開始生產石油，每天開採與提煉數萬桶原油，其中又以阿加登（Agadem）地區為主要產區。
根據國家電視台播出的石油部聲明，這起井噴事故發生於9月25日，地點位於距離首都尼阿美（Niamey）約1700公里處的古梅里W8（GoumeriW8）油井。
聲明指出，這起事故造成「極其嚴重環境事故…大量原油與天然氣噴出，高度超過10公尺」。
晚間新聞播出的畫面顯示，原油向上噴湧數公尺高，地面上的油污則綿延數百公尺。
石油部表示，截至今天為止，「災情已獲部分控制，但尚未完全受到控制」。井噴事故原因「尚未完全查明」，但已排除「犯罪或恐怖主義」因素。
聲明補充說，目前正借助「阿爾及利亞專家」的協助展開調查。
這座油田由中國石油天然氣集團（CNPC）旗下子公司中油國際（尼日爾）上遊項目公司（CNPC NigerPetroleum）營運，
尼日自2023年政變後一直由軍政府統治。一個反對軍政府的武裝組織不時攻擊一條長達2000公里的輸油管線，這條管線負責將尼日原油輸送至沿海鄰國貝南。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。