美俄柴油協議引爭議 川普批評自家共和黨人

美國總統川普今天為與俄羅斯達成的柴油供應協議辯護。面對兩黨國會議員質疑協議可能違反美國禁止進口俄國能源的相關法律，川普反駁說，限制俄國石油將對全球其他地區造成重大影響。

路透社報導，川普曾說，解除對俄羅斯石油出口的制裁，有助於降低高漲的油價。然而，部分分析人士對此持懷疑態度，指出依川普所述，俄羅斯未來3個月可供應的柴油量，僅相當於全球約12小時的柴油消耗量，對抑制油價的作用可能有限。

川普政府9日宣布，俄羅斯同意向全球市場供應柴油，美方並暫時解除對俄燃料制裁。這些制裁原本意在切斷莫斯科發動對烏戰爭的財源。川普今天表示，這項協議將有助於美國農民與牧場業者。

美國與以色列7個月前對伊朗發動戰爭以來，柴油價格已飆漲逾60%。油價居高不下，也讓共和黨能否在11月3日期中選舉中維持國會微弱多數增添變數。

跨黨派議員昨天公開呼籲川普「撤回」與俄羅斯的柴油協議。他們指出，川普的協議可能違反美國2022年一條意在協助烏克蘭抵抗俄軍入侵的法律。

4位共和黨籍及3位民主黨籍的聯邦參議員在聯合聲明中指出：「國會於2022年明確禁止進口俄羅斯能源，就是為了防止美國資金資助（俄羅斯總統）普丁（Vladimir Putin）對烏克蘭發動殘酷戰爭。」

這份聲明由民主黨籍參議員夏亨（JeanneShaheen）、布魯門塔（Richard Blumenthal）、魏登（Ron Wyden），以及共和黨籍參議員柯林斯（SusanCollins）、穆考斯基（Lisa Murkowski）、匡希恆（John Curtis）與提里斯（Thom Tillis）共同簽署。

議員們也批評川普政府未諮詢國會，也未提交決策說明，未履行法律規定的相關程序。

聲明表示：「在俄羅斯持續殺害烏克蘭平民之際，美國絕不該為普丁提供經濟命脈。行政部門必須立即撤回這項決策。」

川普則將柴油價格大漲歸咎於烏克蘭空襲俄羅斯煉油廠，並在社群媒體寫道：「我為美國人民做了正確的選擇，始終以美國優先！」

川普今天離開白宮前往俄亥俄州時，面對媒體提問，回應黨內人士對協議的批評。他說：「我認為那些共和黨人根本不可能是認真的。我們當然可以限制石油，但如果這麼做，全球其他地區都會受到非常、非常嚴重的影響。」