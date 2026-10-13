快訊

2026.10月便宜資費懶人包！5G 456元搶市、4G還有388元前半年吃到飽

台美混血網紅罹癌募款60萬！拿不出診斷證明遭疑斂財 愛莉莎莎列3疑點

MLB／打光芒很難嗎？守護者14安豪氣奪勝 打1場就超越洋基3場總和

聽新聞
0:00 / 0:00

川普突喊能源停火 烏克蘭稱俄仍空襲顯示無意接受

中央社／ 基輔12日綜合外電報導

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天表示，俄羅斯對烏克蘭多處的致命空襲至少擊中6個能源目標，顯示俄方無意接受美國總統川普宣布的能源停火。

路透社報導，在下個月美國期中選舉前能源價格高漲的壓力下，川普上週末宣布烏克蘭與俄羅斯已同意不攻擊彼此的能源系統，令烏克蘭及其歐洲盟邦錯愕。

澤倫斯基在社群平台X發文說：「愈來愈明顯的情況是俄羅斯不願接受美國提出的能源停火，並打算持續對我們的人民與社區發動恐怖空襲。」

他還說：「這就是俄羅斯眼見戰爭機器有望獲得更高收益時會發生的情況。」

澤倫斯基稍早透過視訊向波蘭一場會議發表談話時指出，俄羅斯發動無人機空襲，其中兩個目標是天然氣設施與加油站。

烏克蘭的歐洲盟邦今天對俄烏是否達成任何所謂的協議表示懷疑，同時聲援烏克蘭，並批准自俄羅斯2022年入侵烏克蘭以來規模最大的一輪歐盟制裁措施。歐盟各國外交部長今天再將1569個個人與企業列入制裁名單，以持續對俄國施壓。

德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）在柏林表示：「俄羅斯唯有在壓力下才會認真談判，這是我們為何堅持對俄制裁。」

澤倫斯基表示，烏克蘭昨夜並未攻擊俄羅斯煉油廠，並願意同意能源停火，但他說俄國不會遵守的情況「愈來愈明顯」。他也表示，若俄國同意全面停火60天，烏克蘭便可舉行因戰爭而暫停的選舉。

俄羅斯表示關於能源停火的談判仍在進行中，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）說相關細節將適時公布，但拒絕接受澤倫斯基提出的60天全面停火方案。

培斯科夫說：「在克里姆林宮，（俄羅斯）總統普丁（Vladimir Putin）和其他層級的官員已多次表示我們不想要停火，我們要的是長久和平，並準備盡一切可能達成。」

烏克蘭 川普 空襲

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

提油救火…川普稱俄烏能源停火 淪自嗨

川普宣布俄烏能源停火是一場烏龍？俄軍照轟烏克蘭 白宮解釋了

俄羅斯是否已與烏克蘭達成「能源停火」？克宮拒說明

川普宣布俄烏同意能源停火 澤倫斯基：俄續攻擊、烏等待細節

相關新聞

沙國機場遇襲逾300死傷！當局遭爆事前停發防空警報2周 離譜原因曝光

伊朗扶植的葉門武裝團體「青年運動」過去一周四度襲擊沙烏地阿拉伯哈立德國王國際機場，造成至少18人死亡、逾300人受傷。路透披露，利雅德早在事件前已主動停止向民眾發送防空警報，且時間長達2周。有分析指出，此舉似乎意在避免破壞國內社會運作及對外國際形象，但恐怕適得其反。

美烏密會內幕曝光！川普拿柴油協議示好 普亭卻開1終戰條件

路透引述3名消息人士透露，美國總統川普的特使9日曾向烏克蘭官員坦言，俄羅斯總統普亭尚未準備結束戰爭，美方解除俄羅斯柴油出口制裁是希望軟化莫斯科立場，釋出川普願意與俄方合作的訊號，為重啟談判鋪路。

表態準備好了！北約罕見公開對俄作戰藍圖 三階段阻擋削弱擊潰敵軍

俄羅斯持續以破壞、縱火、網攻與假訊息施壓歐洲國家之際，北約最高軍事指揮官、美國空軍上將格林克維奇（Alexus Grynkewich）12日罕見公開北約機密戰爭計畫的核心，揭露若俄軍攻擊北約成員國，聯盟將採取「阻擋、削弱、擊潰」（block, blunt and break）三階段戰法。

中國首度制裁台灣友邦官員 川普政府表態：與台灣站在一起

路透13日報導，中國大陸外交部12日以維持與台灣邦交為由，對貝里斯及巴拉圭的部長實施制裁後，美國國務院最新表示，川普政府反對中國對行使主權權利的國家採取「脅迫與侵略」行為。

怕警報擾民？ 沙國停發空襲警報讓利雅德機場遇襲毫無預警

路透報導，沙烏地阿拉伯在利雅德機場接連遇襲前幾天，停止向民眾發布空襲警報，原因不明。這波攻擊造成至少18人死亡、逾300人受傷。

升級核心元件技術 北韓證實試射戰術彈道飛彈

北韓官媒今天證實，北韓已試射一枚戰術彈道飛彈，以確認重要核心元件技術升級成果。南韓軍方先前偵測到平壤朝東部海域發射多枚彈...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。