川普突喊能源停火 烏克蘭稱俄仍空襲顯示無意接受

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天表示，俄羅斯對烏克蘭多處的致命空襲至少擊中6個能源目標，顯示俄方無意接受美國總統川普宣布的能源停火。

路透社報導，在下個月美國期中選舉前能源價格高漲的壓力下，川普上週末宣布烏克蘭與俄羅斯已同意不攻擊彼此的能源系統，令烏克蘭及其歐洲盟邦錯愕。

澤倫斯基在社群平台X發文說：「愈來愈明顯的情況是俄羅斯不願接受美國提出的能源停火，並打算持續對我們的人民與社區發動恐怖空襲。」

他還說：「這就是俄羅斯眼見戰爭機器有望獲得更高收益時會發生的情況。」

澤倫斯基稍早透過視訊向波蘭一場會議發表談話時指出，俄羅斯發動無人機空襲，其中兩個目標是天然氣設施與加油站。

烏克蘭的歐洲盟邦今天對俄烏是否達成任何所謂的協議表示懷疑，同時聲援烏克蘭，並批准自俄羅斯2022年入侵烏克蘭以來規模最大的一輪歐盟制裁措施。歐盟各國外交部長今天再將1569個個人與企業列入制裁名單，以持續對俄國施壓。

德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）在柏林表示：「俄羅斯唯有在壓力下才會認真談判，這是我們為何堅持對俄制裁。」

澤倫斯基表示，烏克蘭昨夜並未攻擊俄羅斯煉油廠，並願意同意能源停火，但他說俄國不會遵守的情況「愈來愈明顯」。他也表示，若俄國同意全面停火60天，烏克蘭便可舉行因戰爭而暫停的選舉。

俄羅斯表示關於能源停火的談判仍在進行中，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）說相關細節將適時公布，但拒絕接受澤倫斯基提出的60天全面停火方案。

培斯科夫說：「在克里姆林宮，（俄羅斯）總統普丁（Vladimir Putin）和其他層級的官員已多次表示我們不想要停火，我們要的是長久和平，並準備盡一切可能達成。」