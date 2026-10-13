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升級核心元件技術 北韓證實試射戰術彈道飛彈

中央社／ 首爾13日綜合外電報導
北韓官媒今天證實，北韓已試射一枚戰術彈道飛彈。路透
北韓官媒今天證實，北韓已試射一枚戰術彈道飛彈。路透

北韓官媒今天證實，北韓已試射一枚戰術彈道飛彈，以確認重要核心元件技術升級成果。南韓軍方先前偵測到平壤朝東部海域發射多枚彈道飛彈

法新社報導，自從非武裝地帶（DMZ）南韓控制區發生地雷爆炸，導致3名南韓士兵受傷以來，兩國都先後試射了升級後的飛彈技術。

北韓中央通信社（KCNA）今天報導，北韓證實試射了一枚「戰術彈道飛彈，以確認重要核心元件技術升級的研究成果」，但並未詳加說明。

針對各方通報發射飛彈數量不一致的原因，目前尚不清楚。

日本防衛省則另外證實，北韓發射了至少一枚疑似彈道飛彈的物體。

美軍太平洋司令部（U.S. Pacific Command）表示，北韓發射了兩枚彈道飛彈，但「對美國人員、領土或盟國」並未構成立即威脅。

南韓聯合參謀本部（JCS）表示，軍方「於上午9時20分（台灣時間上午8時20分）左右偵測到數枚從平壤一帶朝東海發射的彈道飛彈」。東海即日本海。

聯合參謀本部透過聲明補充說：「軍方已加強監視與戒備，以防可能追加的發射行動。」

聯合參謀本部指出，偵測到的部分北韓飛彈飛行距離超過900公里。

飛彈發射後，南韓國家安保室隨即召開緊急安全會議，檢視國家軍事防備狀態。

於此同時，據路透社報導，北韓領導人金正恩11日參觀了一座國防工業展覽館，館內展示在他領導下所取得的武器成果。

北韓中央通信社報導，金正恩表示，能提升北韓地位的國家武器體系「將以更有力的方式持續發展與完善」。

美國總統川普今天表示，他訪問亞洲期間可能會與金正恩會面。川普告訴記者：「我也許會，對。那會很令人期待，不是嗎？不過我和他處得來。」

首爾與聯合國上週進行的一項聯合調查認定，一年多前在非軍事區爆炸的地雷是由北韓所埋設，平壤當局對此予以強烈否認。

北韓領導人金正恩胞妹、權力龐大的金與正痛斥南韓要求道歉的舉動「卑劣」，同時拒絕了首爾方面提供醫療設備的提議。

北韓 彈道飛彈 飛彈

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