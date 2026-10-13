越南總理出訪抵禦中國鉗勢 攜手柬寮啟動3國聯合軍演

面對中國陸續在柬埔寨與寮國設立軍事基地、壓縮越南戰略縱深，越南總理黎明興日前率國防與公安部長出訪兩國。除了與兩鄰國簽署近40份經濟合作文件，更深化國防安全機制並隨即舉行3國聯合軍演，展現反制中國包圍網的決心。

新上任的越南總理黎明興（Lê Minh Hưng）8日至10日展開就職後的首次出訪，目的地便是寮國與柬埔寨，且罕見帶上國防部長與公安部長。

各界分析，這場外交行動的核心目的之一，正是為了因應中國近期在寮國與柬埔寨大幅擴張的軍事與戰略勢力，以防止越南的西側防線遭到中國南北包圍。

就在黎明興出訪前夕，中南半島的地緣政治格局發生重大變化。中國國防部9月底宣布，在寮國賓昆機場（Ban Keun Airport）啟用全新聯合軍事支援和訓練中心，此為繼去年4月，中國在柬埔寨泰國灣雲壤海軍基地（Ream Naval Base）後北京的第二個東南亞海外基地。

中國分別在兩國軍事插旗，讓越南除了面對來自北方中越邊界及東面南海的國防壓力外，也使越南西側門戶大開，壓縮越南戰略縱深。

美國夏威夷「亞太安全研究中心」（APCSS）教授伏溫（Alexander Vuving）日前向中央社分析，「若將來越南加強在該戰區西南部的軍事部署，中國也可以加強其在柬埔寨和寮國的軍事部署，從而進一步收緊其對越的『鉗形攻勢』（Pincer）或『鐵錘與鐵砧』戰略（hammer and anvil）」。

因此，越南將國防安全列為此次出訪的首要支柱。雖對外強調經濟互聯互通與貿易投資，但在發表的官方公報中，三方均特別強調將深化「國防與安全合作」，並將國防安全稱為越南與兩鄰國關係的「重要戰略支柱」。

越通社11日報導寫道，「這次訪問增進了政治互信和相互了解，為越南與寮國、柬埔寨的關係指明了重要的政治方向，並強調了國防和安全合作作為兩國關係支柱的特殊重要性」。

在與柬埔寨總理洪馬內（Hun Manet）會面中，兩國藉此重申「不允許任何勢力利用一國領土從事損害另一國安全和利益的活動」。

隨同總理出訪的官員陣容也具指標意義，包括越共中央政治局委員兼國防部長潘文江，以及公安部長梁三光，目的在穩固其在寮、柬兩國的軍事與情報影響力。

黎明興出訪直接促成並敲定了緊接而來的3國聯合軍演，就在訪問結束2天後，越南、寮國、柬埔寨3國軍隊隨即於12日至15日舉行國防部長年度會議，並展開模擬應對超強颱風的年度聯合國防與民防演習。

此軍演具地緣政治象徵意義，是越南在中國啟用寮國新空軍基地、擴建柬埔寨海軍基地後主動出擊拉攏鄰國，盼展示其在中南半島仍有外交與軍事的主導實力。

除軍事防禦外，越南也正試圖以經濟與基礎設施來稀釋中國影響力，反制中國的債務拉攏，尤其是面臨中國嚴重債務危機的寮國。

越南、寮國、柬埔寨3國過去曾有「柬寮越發展三角區」（CLV Development Triangle Area）經濟合作機制。在2024年柬埔寨震撼退出後，越南便不斷企圖以雙邊經濟與能源一體化的新框架，重新修補與柬國關係。

黎明興在這次訪問中，就積極推動與兩鄰國基礎建設的戰略對接，如公路物流、能源電網、金融交易，甚至觀光旅遊，代表團在不到48小時內，就與兩鄰國簽署了近40份合作文件。

學者范氏燕（Pham Thi Yen）在去年底的研究中，將「經濟一體化」戰略稱為越南防禦中國的「軟性盾牌」，好讓與越南擁有歷史淵源與情感連結的兩鄰國，盡可能保持自主，不倒向中國。

黎明興在中國甫於寮國啟用新基地後立即出訪，時機點敏感，地緣政治上的針對性引發討論。

這趟訪問看似是行之有年的友好訪問，實質上恐是越南在西側邊境地緣變局下的一場「戰略外交防禦戰」，盼通過鞏固與寮國、柬埔寨兩傳統盟友的關係，抵消中國在中南半島步步進逼的軍事威脅。