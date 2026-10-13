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格陵蘭議員多數挺美安全協議 反對黨質疑經濟效益

中央社／ 哥本哈根12日綜合外電報導
格陵蘭國會今天針對與美國總統川普簽署的安全協議展開辯論。圖為今年1月格陵蘭島居民在美國領事館前面集會抗議美國干預該島事務。美聯社
格陵蘭國會今天針對與美國總統川普簽署的安全協議展開辯論。圖為今年1月格陵蘭島居民在美國領事館前面集會抗議美國干預該島事務。美聯社

格陵蘭國會今天針對與美國總統川普簽署的安全協議展開辯論，多數議員表態支持，但部分反對黨議員仍對這項協議的經濟價值提出質疑。

路透社報導，美國、丹麥和格陵蘭上個月簽署這項協議，以化解川普一再揚言要掌控格陵蘭所引發的緊張關係。格陵蘭不僅地理位置具戰略重要性，礦產資源也相當豐富。

這項協議仍須經國會二讀，才會付諸表決，外界普遍預期議員將會表決通過這項法案。

這項協議擴大美軍在格陵蘭的角色，為設立2座新軍事基地和部署川普的「金穹」（Golden Dome）飛彈防禦系統鋪路，同時重申丹麥的主權以及格陵蘭人民的自決權。

反對黨方向黨（Naleraq）黨魁薄貝爾（PeleBroberg）說，關於這項協議在實務上如何運作，仍有許多細節模糊不清。

薄貝爾在格陵蘭首府努克（Nuuk）的國會辯論中說：「美國在我們國土境內獲得廣泛的權利，但格陵蘭人民卻沒有因為這些權利，得到任何固定的補償金保障。」

在國會中握有多數席次的執政黨則為這項協議辯護。

執政聯盟成員民主黨（Demokraatit）前外交部長莫茨費爾特（Vivian Motzfeldt）表示，格陵蘭無須自掏腰包，就獲得「大規模」的安全保護，同時贏得作為自治國家的地位認同。

外交部長艾格德（Mute Egede）指出，這項協議是「一大步進展」，無法單以金錢衡量。

前進黨（Siumut）黨魁顏森（Erik Jensen）表示，前進黨支持這項協議，並稱「多年來，前進黨一直致力確保與格陵蘭有關的各項協議，絕不在沒有格陵蘭人參與的情況下拍板…這正是我們感到滿意的原因。」

格陵蘭 丹麥

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