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表態準備好了！北約罕見公開對俄作戰藍圖 三階段阻擋削弱擊潰敵軍

聯合報／ 編譯張佑生／即時報導
北約最高軍事指揮官、美國空軍上將格林克維奇（右）12日在華沙安全論壇受訪。美聯社
北約最高軍事指揮官、美國空軍上將格林克維奇（右）12日在華沙安全論壇受訪。美聯社

俄羅斯持續以破壞、縱火、網攻與假訊息施壓歐洲國家之際，北約最高軍事指揮官、美國空軍上將格林克維奇（Alexus Grynkewich）12日罕見公開北約機密戰爭計畫的核心，揭露若俄軍攻擊北約成員國，聯盟將採取「阻擋、削弱、擊潰」（block, blunt and break）三階段戰法。

格林克維奇在華沙安全論壇表示，北約不認為與俄羅斯發生軍事衝突「迫在眉睫或無可避免」，但俄方近來持續以破壞、縱火、網攻和假訊息削弱歐洲支持烏克蘭的意志，也試圖切斷對烏軍援補給線。在此情況下，他決定公開這套被稱為北約「勝利理論」的作戰概念，希望讓32個成員國約10億民眾知道，聯盟已做好準備。

依照這套戰法，北約首先會在邊境立即「阻擋」入侵，不讓敵軍先奪取領土，這與俄羅斯全面入侵烏克蘭前部分防禦思維有所不同；接著從陸海空打擊推進中的部隊，「削弱」其攻勢與動能；若攻擊仍未停止，再進一步打擊補給、通訊與指揮網絡，即「擊潰」敵軍前線作戰的能力。

格林克維奇說，新戰法直接吸取烏克蘭與中東戰場經驗，除精準武器外，也將大量運用成本較低的自主系統、無人機與電子戰裝備，以支撐可能持續甚久的消耗戰。北約強調，目標不是攻占敵國領土，而是讓入侵部隊失去作戰能力，避免給對手擴大戰爭的藉口。

歐洲對俄羅斯威脅的憂慮也持續升高。捷克情報首長12日警告，俄羅斯可能在「幾個月而不是幾年內」升高行動，未來甚至不排除對北約國家採取有限軍事行動。波蘭總理圖斯克也表示，烏克蘭的防衛與北約安全無法切割，任何削弱烏克蘭抵抗俄國侵略的行為，都會損害本國安全。

但北約公開對俄作戰藍圖之際，聯盟內部也出現明顯政治矛盾。美國總統川普近日為壓低柴油價格放寬對俄制裁，並公開施壓烏克蘭；歐洲則主張，只有持續對莫斯科施加軍事與經濟壓力，才能迫使俄羅斯總統普亭停戰。

格林克維奇仍強調，美軍在北約東翼、包括波蘭駐有數千兵力，北約近期峰會也再次確認第五條集體防衛承諾。他說，希望自己永遠不必下達這些命令，但若戰爭真的來臨，北約將「阻擋、削弱，若攻擊仍不停止，就擊潰發動侵略的部隊」。

北約 俄軍 俄羅斯

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