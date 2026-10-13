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中國首度制裁台灣友邦官員 川普政府表態：與台灣站在一起

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
2018年，美國聯邦眾議院外交委員會主席在台北與時任的立法院長蘇嘉全會晤，會議桌上可見美台國旗。路透
2018年，美國聯邦眾議院外交委員會主席在台北與時任的立法院長蘇嘉全會晤，會議桌上可見美台國旗。路透

路透13日報導，中國大陸外交部12日以維持與台灣邦交為由，對貝里斯及巴拉圭的部長實施制裁後，美國國務院最新表示，川普政府反對中國對行使主權權利的國家採取「脅迫與侵略」行為。

美國國務院發言人皮戈特（Tommy Pigott）在聲明中表示：「美方將與包括台灣在內的友邦及夥伴站在一起，共同促進繁榮、安全及共享的價值觀。」

貝里斯與巴拉圭是目前全球僅有12個與台灣維持正式外交關係的國家之二。

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