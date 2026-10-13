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中國首度制裁台灣友邦官員 川普政府表態：與台灣站在一起
路透13日報導，中國大陸外交部12日以維持與台灣邦交為由，對貝里斯及巴拉圭的部長實施制裁後，美國國務院最新表示，川普政府反對中國對行使主權權利的國家採取「脅迫與侵略」行為。
美國國務院發言人皮戈特（Tommy Pigott）在聲明中表示：「美方將與包括台灣在內的友邦及夥伴站在一起，共同促進繁榮、安全及共享的價值觀。」
貝里斯與巴拉圭是目前全球僅有12個與台灣維持正式外交關係的國家之二。
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