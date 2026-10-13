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英相柏能：11月20日英歐峰會後 討論與歐盟長期關係選項

中央社／ 倫敦12日專電
英國首相柏能。 路透
英國首相柏能。 路透

英國首相柏能今天在國會表示，與歐盟的高峰會訂11月20日在布魯塞爾舉行，重點議題涵蓋食品飲料貿易、碳排放交易、能源供應系統串聯、青年交流體驗計畫，以及深化移民和出入境管制合作。

柏能（Andy Burnham）強調，峰會成果可望促進英國經濟成長；峰會期間，他也將向歐盟方面表達英國對「歐洲製造」（Made in Europe）機制的疑慮。

英國政府擔憂，「歐洲製造」相關規範對已脫離歐洲聯盟（EU）的英國不利。

柏能提到，一旦峰會協商成功，與歐盟訂定的新協議預計將在2040年以前，達成每年額外為英國帶來至少超過100億英鎊（約新台幣4200億元）的經濟效益，而英國與歐盟的執法機關在情資交流、共同打擊犯罪和管控非法移民方面，也將更有效率。

柏能進一步表示，他認為英國有必要對討論與歐盟的長遠關係抱持開放態度。他提到，現狀已不符英國需求，而拒絕面對這樣的現實將是政府「重大失職」。

柏能指出，與歐盟的峰會結束後，英國應在國內啟動嚴肅的公共對話，討論與歐盟長遠關係的不同選項。

柏能強調，在每一個討論和行動階段，英國民眾都將是「老闆」，指引政府的政策方向。他確信大眾支持以「務實」態度處理與歐盟的關係，而這也是他的主張，他將秉持審慎與「完全透明」的原則推進相關議程。

柏能另在回應議員質詢時提到，他「完全尊重」工黨（執政黨）在2024年大選提出的政綱，即在本屆國會（至2029年）不推動英國重新加入歐洲單一市場、關稅同盟，或者大幅鬆綁對歐盟成員國公民在英國的旅行、居住和工作權限制。

不過，柏能同時強調，英國有必要檢視與歐盟長期關係的「所有可能選項」。這意味柏南雖然同意在下一次國會大選登場前，不推行違背工黨既有政綱的政策，但他未完全排除將「重返歐盟」放入下一次大選議程、讓選民透過投票表示支持或反對。

根據英國政治制度，何時舉行國會大選，由首相決定。

多次主張脫離歐盟（脫歐）對英國造成嚴重傷害的柏南近日表態不排除「重返歐盟」，更指出俄羅斯曾試圖干預英國2016年的脫歐公投和2019年的國會大選，相當於再掀在英國社會極易激發對立的「脫歐」與「返歐」辯論波瀾。

英國於2020年1月正式脫歐，而自2016年脫歐公投起，至2024年7月國會大選導致政黨輪替為止，在英國掌握權力核心的主要是保守黨內支持脫歐的勢力。目前保守黨是英國國會最大在野黨。

保守黨黨魁巴登諾克（Kemi Badenoch）今天回應柏南發言時質問，當英國面臨嚴峻的內外局勢，為何首相選擇聚焦脫歐議題，更何況今年稍早他曾稱英國現在最不該做的，就是「重新（針對脫歐）再爭論一回」。她質疑，柏南重提脫歐是試圖轉移焦點，而非盡責致力於解決英國當前挑戰。

巴登諾克說，有些人認定「脫歐」能解決英國所有問題，另一些人則認為「返歐」才是萬能解方，但這兩種想法呈現的都只是「思考懶惰」，顯示對實際問題拿不出值得嚴肅看待的解決方案，甚至是活在過去。

儘管已有多項證據與分析指出，莫斯科長期試圖干預他國民主政治，但相關干預活動是否確實左右了選舉結果，仍有爭議。

柏南關於莫斯科介入2016年脫歐公投的發言引起部分人士質疑他在挑戰公投結果，甚至挑戰公投正當性。

對此，首相府一名發言人今天稍早向媒體強調，柏南未主張俄羅斯的干預「成功影響了」公投結果，他「完全接受公投結果」。今天在國會應詢時，柏能重申他一向尊重公投結果，也從未質疑公投正當性。

柏能

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