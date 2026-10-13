英相控革命衛隊策劃襲擊費爾福基地 伊朗官員否認

英國費爾福空軍基地先前疑淪為恐怖攻擊目標，首相柏南稍早告訴國會，這起事件極有可能是在伊朗協調策劃且幾乎可確定由革命衛隊指揮，伊朗官員今天則否認德黑蘭當局涉入。

伊朗通訊社（IRNA）報導指出：「伊朗駐倫敦大使莫薩維（Ali Moussavi）再次明確駁斥關於德黑蘭當局涉入費爾福（Fairford）軍事基地事件的指控。」

報導還提到，莫薩維呼籲英國政府若擁有任何文件或證據可支持其說法，就應該提出。

位於英格蘭西南部的費爾福空軍基地，先前曾供美國軍隊轟炸機用來空襲伊朗。

9月27日凌晨，5名英國男子在費爾福基地附近因為涉嫌恐怖主義與爆裂物相關罪名遭逮捕後，這座基地成為重大安全議題的焦點。

英國首相柏南（Andy Burnham）稍早表示，針對費爾福基地的疑似陰謀極有可能是在伊朗協調策劃，並幾乎可以確定是由伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）指揮。