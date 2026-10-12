英軍基地疑淪恐攻目標 英相：極可能伊朗謀劃

英國首相柏南（Andy Burnham）今天表示，疑似策劃攻擊英國費爾福皇家空軍基地的陰謀，「極可能」是在伊朗境內協調謀劃，且幾乎可以確定由伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）指使。

路透社報導，9月27日凌晨，5名20多歲的英國男子在費爾福皇家空軍基地（RAF Fairford）附近被捕，涉嫌犯下恐怖主義及爆裂物相關罪行。

這5人後來獲准交保，未遭到起訴，但須遵守「嚴格條件」。警方表示，正調查是否有外國政府涉入。

美國總統川普上週指出，美軍已將B-1轟炸機撤離費爾福皇家空軍基地，以因應一起與伊朗有關的威脅。美國官員並告訴路透社，據信有一起涉及伊朗、意圖利用無人機發動攻擊的陰謀。

柏南告訴國會：「我們絕不容忍這些威脅出現在英國領土。我們將嚴厲打擊伊朗利用犯罪網絡的行為，動用所有權力鎖定這些網絡及其資金來源，並將進一步實施制裁，限制伊朗及伊斯蘭革命衛隊危害我國的能力。」