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美前副國務卿：川習積極討論台灣議題

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導

香港南華早報十二日刊出美國前副國務卿坎伯專訪，他表示，台灣問題已成為美國總統川普與中國大陸國家主席習近平積極討論的議題，雙方正謹慎處理相關對話。坎伯強調，美國必須展現維護台海和平穩定的決心，並警告若將對台軍售當成美中談判籌碼，恐損害美國長期維持台海穩定的可信度。

華府智庫「亞洲集團」共同創辦人坎伯是美國印太戰略主導人之一，曾在二○二四年至二○二五年初擔任美國副國務卿。他在專訪中被問及，隨著大陸軍事能力提升及對台施壓加劇，美國是否仍應維持「戰略模糊」政策。

他表示，美中關係一項鮮少受到討論的重大成就，是數十年來成功維持台灣問題的和平與穩定。儘管期間出現許多緊張局勢與令人失望的發展，但維持現狀確實符合台灣人民利益。

坎伯坦言，美中數十年來維持的台海和平架構，正日益受到軍事與政治發展考驗，但他仍相信這套架構符合各方利益。他指出，美國對台政策常被形容為「戰略模糊、戰術清晰」，因此華府必須強調維護和平與穩定的決心。

川習 台灣議題 華府

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