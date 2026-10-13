提油救火…川普稱俄烏能源停火 淪自嗨

美國總統川普十一日突然在社群平台發文宣布，俄羅斯與烏克蘭達成「能源停火」，但烏克蘭表示毫不知情，俄軍也持續攻擊烏克蘭發電廠。

烏克蘭總統澤倫斯基十一日受訪表示，若俄羅斯停止攻擊烏克蘭能源設施，烏方願意停止攻擊俄國煉油廠。他也提議俄烏停火六十天，讓烏克蘭舉行總統大選。川普隨即發文宣布，「俄羅斯與烏克蘭的能源停火立即生效。雙方都已同意。不得違反！」

然而，澤倫斯基說，川普宣布的能源停火「對我來說也是新聞」；他表示正在了解細節，「烏克蘭支持這項停火，俄羅斯同樣必須支持，這一點很重要」。一名烏克蘭官員對金融時報表示，「沒有人聽說過這項停火協議」。

俄羅斯拒絕說明是否同意能源停火。至於烏克蘭要求全面停火六十天舉行大選，克里姆林宮發言人佩斯科夫說，俄國只會在烏克蘭「選舉日當天」暫停空襲，以免烏克蘭藉機喘息繼續戰爭。

澤倫斯基稱，川普宣布能源停火後，俄軍仍繼續空襲烏克蘭多處電廠，包含基輔及第二大城哈爾科夫的設施，導致大範圍停電。澤倫斯基說，如果烏克蘭電網繼續遇襲，勢必報復。

一名白宮官員對Axios表示，川普指的是一項「煉油廠換煉油廠」停火提案，要求俄烏雙方停止攻擊彼此的煉油設施，未來才可能進一步擴大至發電廠及能源電網。

川普期望澤倫斯基遵守這項安排，但俄羅斯仍在考慮是否接受。這名官員表示，「我們很快就會知道俄方是否準備接受」。

不過，這項提案對烏克蘭極不公平。烏克蘭官員說，烏國境內僅有一座煉油廠，已多次遭俄軍攻擊，目前仍無法全面運作；相較之下，俄羅斯擁有眾多煉油廠。這名官員說，「我們的汽柴油都仰賴進口。我們真正需要的是俄羅斯停止攻擊我們的電網。」

烏克蘭已將俄國石油天然氣設施作為攻擊重點，ＢＢＣ報導，今年俄國控制的油氣設施已遇襲二七三次，是去年同期的兩倍多。川普怪罪烏克蘭此舉影響俄國煉油產量，導致美國柴油價格創新高，不利共和黨期中選舉選情。

白宮官員警告，烏軍攻擊俄國煉油廠，對澤倫斯基與川普關係造成嚴重傷害，超過俄羅斯的損失。一名白宮官員說，「川普真的非常生氣，他覺得澤倫斯基把美國的支持視為理所當然」。