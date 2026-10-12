北京早已破解麻六甲困局…美能源封鎖戰略會 先餓死台日等盟友

外媒Semafor中國編輯布朗（Andy Browne）撰文指出，過去美國軍事策略師盤算，若中國大陸對華府在亞洲的盟友展開行動，例如封鎖台灣周圍海域、或威脅日本航運要道，美國海軍可動用最後手段，即封鎖北京的原油運輸，但這恐怕會適得其反。

多數中國經由海運進口的原油，必須通過麻六甲海峽，這是一條連結印度洋與南海的狹長水道。美方的思維是，如果阻斷這條海峽，將使中國的經濟跛腳。

不過，伊朗戰爭粉碎了這項假設。在原油供應亂局下，中國經濟不僅幾乎毫髮無傷，其廣大的原油庫存、陸上管線、將燃煤轉換成化學品的新技術、及擁抱綠色科技，賦予北京戰略籌碼。反而是中國附近的島國，例如日本、台灣及菲律賓，都因高度仰賴進口能源而陷入困境。

在此同時，川普政府也因能源震撼帶來的通膨，面臨日益艱困的政治與經濟後果。

早在2003年，中國前領導人胡錦濤已示警他所謂的「麻六甲困局」，揭露了其中深刻的不安全感，也形塑了北京後來的工業、軍事、外交策略。規模1兆美元的一帶一路，很大部分是北京的防禦性操作，將眼光投向內陸與廣大的歐亞大陸，以降低美方在海上帶來的風險。

時至今日，北京已將這項長期弱點轉化為實力來源，並開始重塑區域地緣政治版圖。

史丹福大學胡佛研究所研究員、著有《捍衛台灣》（Defending Taiwan，暫譯）一書的傅立門（Eyck Freymann）說，如今，美方封鎖麻六甲海峽，會帶來反效果，「在餓死中國前，會先餓死盟友」。

傅立門表示，這並非巧合。隨伊朗戰爭未解，拖長能源危機，中國近幾個月已強化以「灰色地帶」手段，恫嚇較小的鄰國。

中國海警船隻已加強在台灣東岸的巡邏，這是北京試圖在台灣周遭航線建立執法管轄權的一環。這些行動已讓日本心生警惕，因自身經濟仰賴開放的航道。日相高市早苗台灣有事、就是日本有事的說法，也讓日中當局陷入齟齬。北京也強化對菲律賓海域的主權聲索。

傅立門指出，北京所傳遞出的訊息相當直白，那就是現在，「中國就是老大」。

此外，即將出版《The Perimeter》一書的作者克萊布崔（James Crabtree）指出，伊朗戰爭進一步凸顯美軍在亞太地區的基地有多脆弱，全部位於中方飛彈可及之處，該戰爭也加劇美國航母的壓力。美軍第七艦隊目前在印太地區沒有部署航母，為數十年來首見。

他在《The Perimeter》一書，將探討西太平洋的「第一島鏈」，如何成為全球最重要的地緣政治衝突熱點。

克萊布崔說，在伊朗戰爭爆發後，中國的處境看起來仍相對有利，美軍必須對亞太地區的軍力部署做出決定。

一些分析師主張，美方攻擊伊朗，其實是在對中國這個主要對手、與伊朗原油的主要客戶、揮出毀滅性的一擊。哈德遜研究所研究員里布瓦寫道，「直取太平洋的路上，需先經過德黑蘭」。

事實上，中方已展現出它有多條路徑可逃脫能源封鎖，已解決所謂「麻六甲困局」，並反將華府一軍。伊朗戰爭已消耗美國在亞太地區的實力，美方盟友如今面臨自身的存續困局。