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突然引退：德國社民黨黨魁之一、聯邦部長巴斯辭職

德國之聲／ 德國之聲

德國執政的社民黨（SPD）的兩名黨主席之一、現任聯邦勞工部長巴斯（Bärbel Bas）周一（10月12日）宣布辭職。她表示，辭職的原因是繼女去世，不過她也提到自己遭受的個人攻擊，且這些攻擊來自德國政府內部。

巴斯現年58歲，她在辭職聲明中寫道，“繼女去世後，我意識到自己需要時間來消化悲痛。我希望給自己留出足夠的時間。此外，我遺憾地發現，在我個人正陷入艱難之際，針對我的公開攻擊仍在加劇，其中不乏來自執政聯盟伙伴。鑑於目前我沒有足夠的精力在短期內全面履行政府和黨內工作，我決定辭去這兩個職務。”

接替她擔任聯邦勞工部長的是施魏策爾（Alexander Schweitzer），此前，他曾任德國西部萊法州（Rheinland-Pfalz）州長，社民黨成員。至於誰來接替她擔任社民黨主席，則預計於明年年初的黨代會上選出。

怎樣評論巴斯其人？

巴斯自2009年起擔任聯邦議員，政治生涯在2021年迎來高峰，當時社民黨人肖爾茨（Olaf Scholz）當選德國總理，巴斯出任聯邦議院議長。在她所屬的中左翼社民黨內部，巴斯被視為基層進步派的成員。

肖爾茨政府於2024年提前結束後，社民黨又成為默茨政府中的次要執政伙伴。巴斯與克林拜爾（Lars Klingbeil）同時擔任社民黨的兩名主席，也一同出任默茨政府的內閣部長。

目前，默茨總理正背腹受敵，他駁回了巴斯對執政伙伴的批評。他說，對某一問題的不同意見是有的，也進行了辯論，這都是必要的。他說，過去三周以來，人們多次向巴斯對其私人遭遇不幸發表了同情。

《明鏡在線》就巴斯辭職評論道："一位高層政治人物利用辭職聲明，攻擊其執政聯盟伙伴，實屬罕見。這表明，這位社會民主黨人遭受了四面而來的猛烈批評，其痛苦讓她難以承受。

“她的辭職讓人不得不提出疑問：如果黑紅政府的執政伙伴尚且如此相互拆台，那麼，聯合政府本身是個什麼狀態，也就不言而喻了。”

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德國 辭職 社民黨

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