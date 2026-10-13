美軍火商安杜里爾推新飛彈攔截器

美國國防科技業者安杜里爾（Anduril）12日發布新系列的飛彈攔截器，該公司說，新產品功能與傳統軍火商生產的武器相近，但價格便宜許多，大約是愛國者三型飛彈的三分之一。

新飛彈攔截器名為Steelfin，用來反制多種威脅，包括無人機、巡弋飛彈、彈道飛彈、乃至於超音速武器。安杜里爾說，Steelfin的模組設計，可隨不同威脅更換零組件，無須開發全新的攔截飛彈。安杜里爾總裁兼策略長布羅斯（Chris Brose）說：「我們必須降低每次攔截的成本，也必須讓系統更容易量產，以擴充防禦彈藥，更快補充並部署。」

洛克希德馬丁的愛國者三型增程攔截飛彈（PAC-3 MSE），每枚約400萬美元，Steelfin規劃只要三分之一價格。安杜里爾表示，較高階的Steelfin能執行的任務，近乎終端高空防衛系統（THAAD）。

美伊衝突和俄烏戰爭消耗美國武器庫存，防空及飛彈防禦需求又持續增加，促使美國和盟國擴大軍備生產。新飛彈預定明年開始飛行測試，2028年底或2029年初全面量產。

安杜里爾計劃在俄亥俄州Arsenal-1工廠製造大部分零組件，完整量產後，每年將生產數千枚低成本攔截飛彈，另製造較少量的高階版本。這款攔截器可與愛國者飛彈與海軍的飛彈發射器共同使用。

安杜里爾已完成採用代表性飛行載具的彈道測試，預定明年開始各型飛彈的飛行測試。