德國後備軍人國際研討會 邀台灣分享混合戰防衛經驗

德國聯邦國防軍後備軍人協會在柏林舉行國際國防安全研討會，聚焦混合戰威脅與社會韌性，邀請台灣駐德代表谷瑞生擔任專題演講者，分享台灣面對中國軍事壓力、網路攻擊及認知作戰等複合威脅的防衛經驗。

第二屆國防與安全後備部隊研討會（Reserve ForcesSymposium for Defence and Security）於9日至11日在柏林舉行，以「從混合威脅到混合防衛：後備部隊如何在混合戰爭時代強化韌性？」為主題，邀集德國、其他歐洲國家及加拿大約50名代表參與。

主辦單位「德國聯邦國防軍後備軍人協會」成立於1960年，擁有逾11萬名會員，主要致力於後備軍人訓練、安全政策教育，以及促進軍隊與民間社會交流。

根據駐德代表處新聞稿，谷瑞生10日以「台灣在印太地區的安全重要性」為題發表演講，指出台灣位於第一島鏈重要位置，台灣海峽也是全球航運及國際貿易的重要通道，加上台灣在半導體及人工智慧（AI）供應鏈扮演重要角色，台海和平穩定不僅攸關印太安全，也直接影響歐洲及全球經濟。

谷瑞生表示，台灣面臨的安全威脅已不限於傳統軍事行動，中國也透過認知作戰、假訊息、經濟脅迫、社會滲透及法律戰等方式施壓，並以網路攻擊及針對海底電纜等關鍵基礎設施的灰色地帶行動，增加台灣社會面臨的安全風險。

他指出，2022年美國時任眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後，中國在台灣周邊展開大規模軍事演習及飛彈試射，凸顯台灣必須同時因應傳統軍事威脅與非傳統安全挑戰。

谷瑞生說，面對日益複雜的混合威脅，國家安全不能僅依靠軍事力量，還需要政府、民間社會與一般公民共同參與。

台灣近年持續強化自我防衛能力，推動全民國防、提升民防意識及社會韌性，同時加強防範假訊息與網路攻擊，台灣因應混合威脅的經驗，能為國際社會探討混合防衛及危機應變提供參考。

此外，谷瑞生也指出，台海和平穩定是國際社會的共同利益。七大工業國集團（G7）及歐洲議會近年持續關注台海局勢，反對以武力或脅迫單方面改變現狀。他呼籲國際社會透過具體行動與深化合作，共同維護以規則為基礎的國際秩序。

德國近年因應歐洲安全局勢變化，積極擴充後備兵力，去年訂下2035年前建立至少20萬名後備軍人的目標。國會也將在本週對「後備部隊強化法」進行一讀，研議讓軍方在特定條件下，得強制徵召後備軍人接受訓練，提升國防動員能力。