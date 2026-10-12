快訊

NBA／喬丹1998年冠軍賽球衣逾4億賣出 創籃球紀念品最高價

沈伯洋進軍8點檔…是否違反選罷法？中選會回應了

獨／公股投信四合一 最新四大程序底定

聽新聞
0:00 / 0:00

德國後備軍人國際研討會 邀台灣分享混合戰防衛經驗

中央社／ 柏林12日專電

德國聯邦國防軍後備軍人協會在柏林舉行國際國防安全研討會，聚焦混合戰威脅與社會韌性，邀請台灣駐德代表谷瑞生擔任專題演講者，分享台灣面對中國軍事壓力、網路攻擊及認知作戰等複合威脅的防衛經驗。

第二屆國防與安全後備部隊研討會（Reserve ForcesSymposium for Defence and Security）於9日至11日在柏林舉行，以「從混合威脅到混合防衛：後備部隊如何在混合戰爭時代強化韌性？」為主題，邀集德國、其他歐洲國家及加拿大約50名代表參與。

主辦單位「德國聯邦國防軍後備軍人協會」成立於1960年，擁有逾11萬名會員，主要致力於後備軍人訓練、安全政策教育，以及促進軍隊與民間社會交流。

根據駐德代表處新聞稿，谷瑞生10日以「台灣在印太地區的安全重要性」為題發表演講，指出台灣位於第一島鏈重要位置，台灣海峽也是全球航運及國際貿易的重要通道，加上台灣在半導體及人工智慧（AI）供應鏈扮演重要角色，台海和平穩定不僅攸關印太安全，也直接影響歐洲及全球經濟。

谷瑞生表示，台灣面臨的安全威脅已不限於傳統軍事行動，中國也透過認知作戰、假訊息、經濟脅迫、社會滲透及法律戰等方式施壓，並以網路攻擊及針對海底電纜等關鍵基礎設施的灰色地帶行動，增加台灣社會面臨的安全風險。

他指出，2022年美國時任眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後，中國在台灣周邊展開大規模軍事演習及飛彈試射，凸顯台灣必須同時因應傳統軍事威脅與非傳統安全挑戰。

谷瑞生說，面對日益複雜的混合威脅，國家安全不能僅依靠軍事力量，還需要政府、民間社會與一般公民共同參與。

台灣近年持續強化自我防衛能力，推動全民國防、提升民防意識及社會韌性，同時加強防範假訊息與網路攻擊，台灣因應混合威脅的經驗，能為國際社會探討混合防衛及危機應變提供參考。

此外，谷瑞生也指出，台海和平穩定是國際社會的共同利益。七大工業國集團（G7）及歐洲議會近年持續關注台海局勢，反對以武力或脅迫單方面改變現狀。他呼籲國際社會透過具體行動與深化合作，共同維護以規則為基礎的國際秩序。

德國近年因應歐洲安全局勢變化，積極擴充後備兵力，去年訂下2035年前建立至少20萬名後備軍人的目標。國會也將在本週對「後備部隊強化法」進行一讀，研議讓軍方在特定條件下，得強制徵召後備軍人接受訓練，提升國防動員能力。

德國 邀台 柏林

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

駐德代表投書南德日報：台灣是德國不可或缺經濟夥伴

岩田清文：台日半導體脣齒相依 防衛合作應聚焦軍民兩用

雙十後中共在四大海域展開軍事行動 沈有忠批：區域的麻煩製造者

共軍連6天5海域實彈軍演 航港局：非我搜救責任區、對周邊船舶尚無影響

相關新聞

英國首相柏能指俄羅斯介入脫歐公投 不排除向國會提重返歐盟

英國首相柏能推動與歐盟加速強化整合，近日表態不排除「重返歐盟」此一選項。英國國會今天結束休會，柏能不排除將向國會就近期的...

北京早已破解麻六甲困局…美能源封鎖戰略會 先餓死台日等盟友

外媒Semafor中國編輯布朗（Andy Browne）撰文指出，過去美國軍事策略師盤算，若中國大陸對華府在亞洲的盟友展開行動，例如封鎖台灣周圍海域、或威脅日本航運要道，美國海軍可動用最後手段，即封鎖北京的原油運輸，但這恐怕會適得其反。

法國高中生示威關閉學校降至130所 總統馬克宏籲尊重以對

據法國教育部說法，近幾週席捲全法國的高中生抗議行動造成的學校關閉數量正在下降，今天全國3700所高中96.5%開放，僅約...

梵蒂岡：教宗10/13住院動刀切除肺部結節

梵蒂岡表示，羅馬天主教教宗良十四世（Pope Leo XIV）將於明天上午住院接受手術，切除肺部一個結節

影／差一秒葬火海…基輔男抬頭驚見俄無人機撲襲 極速秒逃生死瞬間曝

俄羅斯持續空襲烏克蘭，據當地媒體稱，哈爾科夫附近（Kharkiv）10月11日遭受俄羅斯導彈空襲，共造成3死，25人受傷。另外，首都基輔（Kyiv）8日遇襲時，有片段捕捉到一名男行人發現俄羅斯無人機從頭上施襲，並極速逃生的驚險一刻。

北韓發射多枚彈道飛彈 疑為反制南韓成功測試極音速武器

南韓偵測到北韓今天上午9時20分（台灣時間8時20分）左右，從平壤一帶往朝鮮半島東部海域發射數枚彈道飛彈。日媒稱此舉可能...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。