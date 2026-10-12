法國高中生示威關閉學校降至130所 總統馬克宏籲尊重以對

據法國教育部說法，近幾週席捲全法國的高中生抗議行動造成的學校關閉數量正在下降，今天全國3700所高中96.5%開放，僅約130所仍維持關閉。當局希望這場運動在期中假期前趨緩。

法新社報導，法國高中生不滿師資缺乏、課表過重、班級人數過多及教室老舊失修等問題，近幾週在數百所學校外用垃圾箱、垃圾桶或路障將校門口堵住，並展示幽默標語，以表達抗議。警方則派出鎮暴小組維持秩序，但也因此偶爾爆發激烈衝突。

儘管學生示威大多和平，但有些抗議者縱火及破壞公車候車亭，引發警方動用催淚瓦斯、警棍和震撼彈，造成人權團體和學生指控過度使用武力。

據法新社記者回報，在法國首都巴黎、南部大城馬賽、西南部大城土魯斯（Toulouse）及西部大城勒恩（Rennes）仍有學校入口遭到學生封鎖，馬賽市中心1所高中外則有數10人抗議。

法國教育部指責暴力情況變得更激烈，稱今天上午約有8名教師受傷，主要在大巴黎地區、西南部大城波爾多（Bordeaux）和東南部大城里昂（Lyon）。

法國政府上週承諾，未來幾天將派遣約3000名代理教師至114所缺員最嚴重的高中。政府發言人今天說，相關行動已開始進行。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今天對媒體記者表示，學生的不滿需要時間來解決，呼籲示威者保持克制。他說：「這些議題值得花時間諮詢和討論，及尊重以對。」

不過，明天已有數場學生遊行排定舉行，17日則有更大規模的法國民眾抗議生活成本上漲示威。