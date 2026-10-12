梵蒂岡：教宗10/13住院動刀切除肺部結節

梵蒂岡表示，羅馬天主教教宗良十四世（Pope Leo XIV）將於明天上午住院接受手術，切除肺部一個結節。

法新社報導，71歲的良十四世昨天在每週例行祈禱結束後宣布，他將於「未來幾日內」接受手術。

教廷發言人布魯尼（Matteo Bruni）今天告訴法新社，良十四世將於「明天上午晚些時候」住院。

教宗將接受手術切除肺部一個結節（nodule），將是他2025年5月8日成為全球天主教教會領袖以來首次住院。

手術將在梵蒂岡以北、設有教宗專用病床的羅馬傑梅利醫院（Gemelli Hospital）進行，自若望保祿二世（John Paul II）以來，這間醫院常為歷任教宗提供治療。

良十四世昨天在聖伯多祿廣場（St. Peter's Square）發表每週演說時指出：「在近期的健康檢查中，發現我的肺部有一個結節。這是在非常早期階段發現的，而且位置非常集中。」

他說：「醫師認為適合進行手術，因此我聽從醫師建議，決定接受手術將它切除。手術已安排未來幾日內進行。」

梵蒂岡新聞室表示，教宗術後預計約需休養1週。