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影／差一秒葬火海…基輔男抬頭驚見俄無人機撲襲 極速秒逃生死瞬間曝

香港01／ 撰文／李健民
一名男行人發現俄軍無人機正向他施襲後，隨即拔腿逃走。圖／ 截自IG@geonewsdottv
一名男行人發現俄軍無人機正向他施襲後，隨即拔腿逃走。圖／ 截自IG@geonewsdottv

俄羅斯持續空襲烏克蘭，據當地媒體稱，哈爾科夫附近（Kharkiv）10月11日遭受俄羅斯導彈空襲，共造成3死，25人受傷。另外，首都基輔（Kyiv）8日遇襲時，有片段捕捉到一名男行人發現俄羅斯無人機從頭上施襲，並極速逃生的驚險一刻。

英國《獨立報》（The Independent）報導，俄羅斯8日空襲烏克蘭期間，有片段顯示，位於基輔州斯維亞托佩特里夫斯克村（Sviatopetrivske）的監視器畫面記錄到有一名男行人在閒逛期間，抬頭向上空一望，發現有俄羅斯無人機正向他迫近，該男子於是快速轉身逃走，無人機隨即炸向行人後方的道路上，現場一片火海。

基輔一名男行人避開俄羅斯無人機事發一刻：

而在11日，俄羅斯對哈爾科夫市郊皮索欽（Pisochyn）社區一處居民區發動導彈襲擊，烏克蘭警方指，襲擊造成至少3人死亡、25人受傷。

當局表示，死者分別為一名16歲男子、以及兩名19歲及51歲女子，襲擊地點位於一間雜貨店及居民大樓附近。同時間，哈爾科夫內米甚利亞斯基區（Nemyshlyanskyi）附近亦受兩枚滑翔炸彈空襲，造成1人死亡，至少8人受傷。

報導提到，俄烏兩國近幾個月來加劇彼此間針對雙方能源設施的攻擊，導致全球柴油價格上漲，並波及美國農民。

烏克蘭曾表示願意與俄羅斯達成所謂的「能源停火」協議，但莫斯科方面則未公開作出任何承諾，據報導俄羅斯仍私下尋求減輕制裁。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）指，俄羅斯在本周發射約1,450枚航空炸彈，75枚各類導彈和超過1,640架攻擊型無人機，當中約60%為噴射式無人機。

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文章授權轉載自《香港01》

俄羅斯 烏克蘭 空襲 基輔 無人機 導彈

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