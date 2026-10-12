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歐盟對俄制裁名單新增近1600個人實體 過半與軍工業有關
歐洲聯盟（EU）為懲罰俄羅斯對烏克蘭發動全面侵略戰爭，今天在制裁黑名單中正式新加入接近1600名個人和實體，其中過半數與彈道飛彈生產鏈有關，以持續對莫斯科施加壓力。
法新社報導，歐盟外交和安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）在網路發文表示：「這是俄羅斯發動戰爭以來，我們的制裁名單最大規模單次擴充。...我們正讓俄國若要製造用來殺害烏克蘭人的武器，變得更難、更慢且更貴。」
新措施使得歐盟對俄羅斯的制裁名單增至約3500項，其中包括俄國總統普丁（Vladimir Putin）等關鍵人士。
不過，歐盟9月才在成員國法國和盧森堡分別施壓下，解除對俄羅斯知名富豪尤斯馬諾夫（AlisherUsmanov）和弗里德曼（Mikhail Fridman）的制裁，不僅遭到烏克蘭強烈批評，至今仍有其他歐盟國感到痛心。其中尤斯馬諾夫的部分與巴黎協議釋放在亞塞拜然的法籍囚犯有關。
此外，美國總統川普（Donald Trump）上週宣布與俄羅斯達成柴油供應協議，因此決定解除對這一品項的制裁，也令烏克蘭和其歐洲支持國陷入震驚。
歐盟除了將俄羅斯個人和實體列入黑名單，也已對俄國經濟實施過數輪大範圍制裁。然而，隨著歐盟各國愈來愈難在自身經濟不致受傷太重的情況下，就制裁對象達成同意，令人擔憂歐盟越來越無動力對俄國祭出新的大規模制裁。
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