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俄羅斯是否已與烏克蘭達成「能源停火」？克宮拒說明

中央社／ 莫斯科12日綜合外電報導

美國總統川普昨天單方面宣布俄羅斯烏克蘭已達成「能源停火」協議而引發困惑後，俄方今天拒絕說明，是否已與烏克蘭達成停止攻擊能源基礎設施的協議。

法新社報導，俄羅斯克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）告訴記者：「目前還在持續聯繫當中。一旦有任何相關消息，我們一定會讓你們知道。」

另有記者問及烏克蘭呼籲全面停火60天以利烏國舉行選舉一事，對此培斯科夫告訴記者：「我們不想要停火，我們要的是長久和平。」

川普（Donald Trump）昨天凌晨在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文指出：「即刻起，俄烏戰爭實施『能源停火』。」他還說：「雙方均已同意。切勿破壞這項停火！」

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）對此宣布感到意外，表示正在了解更多細節，但他補充指出：「烏克蘭支持這項停火，俄羅斯同樣必須支持，這一點至關重要。」

川普近日還呼籲烏克蘭選出新總統，澤倫斯基則回應，如果俄羅斯同意全面停火60天，烏克蘭將會籌辦選舉，至於選誰當領導人，應由烏克蘭人民決定。

俄羅斯 烏克蘭 能源

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